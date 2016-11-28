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28 ноября 2016, 17:33

Происшествия

Николай Дроздов рассказал о случившейся аварии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Николай Дроздов рассказал о ДТП в Москве, участником которого он стал, телеканалу "Москва 24". Днем 28 ноября он совершил наезд на 53-летнюю женщину.

По словам Дроздова, в машине он находился с супругой. Инцидент произошел в то время, когда они сворачивали во двор – он случайно ударил правым крылом автомобиля переходившую дорогу женщину.

"Мы ехали с супругой на машине с садового участка, подъезжали к дому, уже тормозили завернуть во двор и в это время переходила женщина дорогу, крылом толкнул правым и она упала, о чем я конечно глубоко сожалею, виноват.
Она упала на спину, ушиблась и там конечно могут быть какие-то повреждения. Мы обменялись телефонами, я в больницу звонил, выражал соболезнования и просил прощения за невнимательность. Мы с женой будем ее навещать и заботиться о ее выздоровлении, и помогать чем можем. Это – наш святой долг", – сказал Дроздов.


ДТП произошло на улице Островитянова. По словам очевидцев, после наезда Николай Дроздов тут же вышел из машины, чтобы предложить пострадавшей помощь.

дтп
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