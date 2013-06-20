Новая развязка появится возле станции метро "Улица Академика Янгеля"

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства Москвы объявил конкурс на строительство многоуровневой развязки в районе станции метро "Улица Академика Янгеля".

Согласно проекту, по Варшавскому шоссе на пересечении с улицей Академика Янгеля построят эстакаду длиной более 280 метров по 3 полосы движения в каждом направлении.

С основной проезжей части шоссе будут обустроены дополнительные съезды и выезды, уже существующие съезды расширят до 10,5 метров. К торговому центру и к кварталу будут построены въезды.

Также планируется реконструкция разворотного съезда и участка слияния двух проезжих частей на Россошанской улице.

На остановках общественного транспорта появятся заездные карманы глубиной 2-3 метра и длиной 40-50 метров. На Кировоградской улице обустроят переходно-скоростную полосу для правого поворота на улицу Академика Янгеля в сторону Чертановской улицы.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 44,6 миллиона рублей. Срок проведения работ - не более 17 месяцев со дня подписания госконтракта.