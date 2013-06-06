Все платные дороги Подмосковья: от трассы "Дон" до Одинцово

Фото: ИТАР-ТАСС

В сентябре запустят движение по платной дороге в обход подмосковного города Одинцово, которая свяжет МКАД с Минским шоссе. Ее общая протяженность составит 18,7 километра, за каждый из которых, по предварительным подсчетам, водителям надо будет платить около 5 рублей.

На сегодня в Московской области платным является участок трассы М4 "Дон". Проезд по отрезку от 48-го до 71-го километра для легковых автомобилей обходится в 10 рублей в ночное время и в 30 рублей в дневное. Сетевое издание М24.ru рассказывает, за какие еще дороги в Москве и Подмосковье вскоре придется платить.

Фото: ИТАР-ТАСС

Так, уже в конце года планируется открыть новую дорогу от Москвы до аэропорта Шереметьево. Она пройдет от Бусиновской развязки до авиаузла и станет участком долгожданной платной трассы "Москва - Санкт-Петербург". Ранее эксперты говорили о том, что средний тариф на проезд по этой трассе будет составлять не менее 3 рублей 60 копеек за километр. Более точные расчеты еще предстоит провести. Полностью сдать скоростную трассу планируют к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2014 году начнет работать и первый платный участок трассы М-1 "Беларусь". Он протянется от МКАД до границы со Смоленской областью. Стоимость проезда по дороге определит правительство. В ближайшее время будет проведен конкурс для частных компаний. Победитель получит право взимать плату за проезд, следить за состоянием проезжей части и проводить ремонт.

Фото: ИТАР-ТАСС

Участок от Голицыно до поворота на Бородино (33-132 километр) трассы М-1 станет платным с 2015 года. Планируется, что стоимость проезда будет близка к государственной – около 1 рубля за 1 километр пути в ценах 2011 года. При этом трасса от МКАД до 33-го километра Минского шоссе будет бесплатной за счет открытия платного участка через Одинцово.

Кроме того, платные дороги могут появиться и в черте Москвы. Так, скоро будут проложены дублеры Кутузовского проспекта. Северный дублер позволит обеспечить работу делового центра "Москва-Сити". Трасса будет пересекать МКАД в районе Молодогвардейской развязки и будет началом платной дороги в обход Одинцово. Южный дублер начнется от "Сколково", пройдет через промышленную зону "Очаково" и через районы Раменки и Мосфильмовский к Третьему транспортному кольцу. Речь о введении платы за проезд по дублеру Кутузовского проспекта шла еще в декабре 2012 года. Тогда Сергей Собянин заявил о том, что строительство трассы будет вестись на частные средства.

Также рассматривается вариант строительства платных автострад над железной дорогой Москвы. В планах возведение 10 эстакадных автомагистралей общей протяженностью 500 километров, на каждой из которых появится по 6 полос и по 10 парковочных комплексов с 6 тысячами машино-мест. Строительство таких эстакад может обойтись в 1,6 триллионов рублей. А стоимость проезда по ним предположительно составит 200 рублей.

Марина Чуркина