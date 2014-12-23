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23 декабря 2014, 09:48

Фурам до 26 тонн разрешили проезд под "кирпич"

дороги грузовики законы знаки фуры запреты пдд

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Грузовикам с максимальной массой до 26 тонн разрешили проезд под "кирпич" для фур на предприятия, сообщается на сайте российского правительства.

Летом прошлого года из ПДД исключили разрешение на проезд грузовиков в зоне знака "Движение грузового транспорта запрещено", однако власти признали, что доставка товаров малотоннажными машинами повышает транспортные расходы, что приводит к росту цен.

Также из-за увеличения количества автомобилей ухудшается экологическая обстановка и пропускная способность дорог.

Добавим, что разрешат проезд только тем машинам, которые используются торговыми предприятиями.

Напомним, недавно в силу вступил блок поправок в ПДД. С 29 ноября вступил в силу запрет на обгон на "зебре", а автомобилистам, чтобы вернуть водительское удостоверение, придется пересдавать теоретический экзамен в Госавтоинспекции.

Изменения также коснулись велосипедистов и водителей скутеров. Теперь при пересечении проезжей части по пешеходному переходу они обязаны слезть с велосипеда или скутера. В противном случае придется заплатить штраф - 800 рублей. Если же водитель не пропустил пешехода, то ему придется расстаться с суммой в полторы тысячи рублей.

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