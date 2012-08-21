В Москве появятся еще 11 полос для общественного транспорта

Власти столицы разъяснили, что спецполосы для общественного транспорта убирать не будут. Более того, до конца года в городе откроют еще 11 таких полос. Что касается тех полос, где завешаны дорожные знаки, штрафы за проезд по ним присылать не будут

Столичные власти не намерены отказываться от выделенных полос для общественного транспорта. Кроме того, в сентябре-ноябре 2012 года в Москве появятся еще 11 выделенных полос.

Выделенные полосы для общественного транспорта будут введены в эксплуатацию на Комсомольском проспекте и проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Варшавском шоссе, улице Большая Дорогомиловская, Люблинской улице, улице Большая Полянка, проспектах Андропова, Маршала Жукова, Дмитровском и Ленинградском шоссе. Об этом рассказал "Интерфаксу" глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Мэрия также обсуждает проект запуска выделенных полос по центру дороги. Такие полосы будут ограждаться барьерами, сообщают "Вести" со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта Николая Лямова.

Напомним, вчера стало известно, что в столице до конца октября 2012 года закрасят девять из 15 выделенных полос для общественного транспорта. Поводом для стирания "выделенок" стало недовольство водителей, а также намерение улучшить транспортную ситуацию в Москве.