Пешеходную зону на Пятницкой улице откроют исторической реконструкцией

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В день открытия пешеходной зоны на Пятницкой улице - 22 августа - москвичи увидят, как изменилась улица с XVII века до периода НЭП. Об этом M24.ru рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, в этот день двухкилометровую улицу "разделят" на шесть исторических эпох - от Смутного времени до НЭПа. На Пятницкой покажут бои ополчения под руководством Минина и Пожарского против польских интервентов. Кроме того, на улице будут продавать фрукты, орехи и грибы с телег. На пешеходной зоне также пройдут мастер-классы по фехтованию, а для дам - по изучению языка веера, будет показ мод времен империи Романовых, и посетители смогут сфотографироваться в исторических нарядах. В пешеходной зоне зазвучат стихи Маяковского, а желающим покажут внутреннее убранство коммунальной квартиры 1920-х годов.

Улицу разделят на участки в такой последовательности исторических эпох: "XVII век. Смутное время" (на участке, прилегающем к улице Балчуг), "XVIII век. Петр I - Елизавета Петровна", "Начало XIX века. Ампир", "Вторая половина XIX века. Кринолин", "1900 -1912 гг. Модерн", "1920 -1935 гг. НЭП" (на ближайшем к Садовому кольцу участке).

На площадках расположатся торговые павильоны с антикварными вещами, советскими игрушками, посудой и украшениями тех времен. Немерюк пояснил, что участвовать в мероприятии будут около 250 профессиональных реконструкторов исторических событий. "Участники мероприятия, одетые в исторические костюмы, будут ходить по улице, рассказывать о зданиях, об истории и о том, почему улица называется Пятницкой", - сказал Немерюк. На улице установят шатры с информацией о каждом из периодов. Мероприятие начнется в пятницу, 22 августа, в 16:00 и продлится до 20:00. Торжественное открытие Пятницкой улицы запланировано на 18:00, добавили в комплексе городского хозяйства.

"Утро": Пешеходную зону на Пятницкой улице откроют 22 августа

Как пояснила M24.ru исторический консультант проекта Анна Эспарса, на первой площадке, посвященной Смутному времени, покажут, как застраивалась Пятницкая улица. "Участники реконструкции в исторических костюмах реконструируют бои ополчения под руководством Минина и Пожарского против польских интервентов. Также Замоскворечье славилось слободами и садами, поэтому мы выставим телеги с традиционными для продажи яблоками, сливами, сухофруктами, орехами и грибами. Телеги символизируют не только купечество, но и спас, а на яблочный и медовый спас в Москву приезжали из городов и сел, чтобы освятить продукты Святой Параскевы, в переводе с древнегреческого - Пятницы. Ее храм находился на месте павильона "Новокузнецкая", в честь нее и назвали улицу. Святой Параскеве поклонялись купцы и торговцы", - отметила Эспарса.

По ее словам, на площадках, посвященных XVIII веку, пройдут мастер-классы по фехтованию, по ковке подков и отливке пуль, а также театральные сценки о том, как Петр I прорубил окно в Европу. "Площадка номер три - время Ампира, расположится у дома Льва Толстого на Пятницкой улице. Танцоры покажут первый бал Наташи Ростовой, а все желающие смогут принять участие в мастер-классе по вальсу и полонезу. Кроме того, специально для дам проведут мастер-класс по изучению языка веера, ведь в начале XIX века движением веера барышня показывала свое отношение к кавалеру", - отметила она.

Вторая половина XIX века предстанет в виде инсталляции купчихи за богатым столом с 20-литровым самоваром. Следующая эпоха, 1900-1912 годов, предстанет в виде моды последних годов Романовской империи. "На подиуме покажут наряды от XVI до XX веков. В фотоателье любой желающий сможет сфотографироваться в историческом наряде, а также около автомобиля 1900 года выпуска", - сказала Эспарса.

Последний же участок улицы покажет, как изменилась жизнь во времена НЭПа. Будет звучать музыка тех времен, стихи Владимира Маяковского и гимны жителя улицы - поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача. Также гостям покажут устройство коммунальной квартиры 1920-х годов.

Исторический консультант агентства исторических проектов "Ратоборцы" Михаил Сусанов отметил, для максимально достоверного воспроизведения исторических фактов разработчики проекта должны были использовать научно-историческую литературу и археологические данные. Он отметил, что стоимость одного костюма массового производства может колебаться в пределах 50 - 100 тысяч рублей, эксклюзивные будут дороже. "Материалы могут быть и современные, но они должны максимально вписываться в обстановку", - сказал он.

Участник ролевых постановок Сергей Мерцалов рассказал, что, как правило, исторические реконструкции интересны многим горожанам. "В центре Москвы такие мероприятия непривычны, они могут разнообразить досуг и привлечь жителей, - сказал он. - Однако зрителей не нужно "грузить" сложными историческими моментами, мелочами или терминологией - с публикой нужно говорить на одном языке".

Отметим, что москвичи полюбили исторические реконструкции после фестивалей "Времена и Эпохи" в музее-заповеднике "Коломенское"

Реконструкция Пятницкой улицы началась в июне, для этого движение по ней было перекрыто . В рамках реконструкции проезжую часть улицы сузили до двух полос, тротуары расширили до 6 метров и вымостили гранитной плиткой. На тротуарах установили новые опоры наружного освещения, скамейки, устроили 18 велопарковок. Также по Пятницкой проложили велодорожку шириной 2,4 метра и протяженностью 1,2 км - от Садового кольца до Климентовского переулка. Кроме того, в рамках реконструкции улицы отремонтировали фасады 84 домов, а на 17 зданиях, расположенных на первой линии, установили архитектурно-художественную подсветку. Также на Пятницкой улице запустят первый в Москве электробус - троллейбус со складывающимися рогами, ранее сообщил Сергей Собянин.

Напомним, что в июле в Черниговском подворье на Пятницкой улице обнаружили уникальную археологическую находку - полностью сохранившуюся надгробную плиту 1675 года, а также захоронение XVII века. По мнению главного археолога столицы Леонида Кондрашева, они принадлежали известному московскому купцу Андрею Филимонову.

Марина Курганская, Наталья Савельева