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Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют запустить в марте. Об этом журналистам сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Стройка тоннеля завершилась в январе, сейчас необходимо благоустроить территорию, отметил руководитель департамента. Все документы власти планируют подготовить к марту, передает корреспондент M24.ru

Напомним, Алабяно-Балтийский тоннель строился с 2005 года. За это время на объекте сменился подрядчик - достраивала тоннель городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось проектом ранее, обанкротилось.

Когда начнет полноценную работу Алабяно-Балтийский тоннель

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель станет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.

Кроме того, до конца года над тоннелем должны возвести многоуровневую автостоянку. Парковка над перекрытием подземной магистрали сможет вместить более 570 автомобилей.