В городе в 2015 году установят и заменят более 2 тысяч светодиодных светофоров

В столице 200 перекрестков оснастят новыми светодиодными светофорами

В 2015 году московские власти получат 2,5 тысяч новых светодиодных светофоров и комплектующих. Как сообщил M24.ru замруководителя Центра организации дорожного движения Александр Попов, новые устройства нужны как для замены старых светофоров, износившихся или разбитых вандалами. Кроме того, уже определили 200 перекрестков для установки новых светофоров. Кроме того, еще на 54 "зебрах" появится желтая световая сигнализация. Напомним, что в интервью M24.ru глава ЦОДД Вадим Юрьев рассказывал, что власти хотят сократить время ремонта регуляторов движения до трех-четырех часов.

“Закупка светодиодных светофоров и светоблоков (круглые световые элементы светофора, которые показывают цвета - M24.ru) - наша текущая потребность. Они нужны для ремонта тех светофоров, которые вышли из строя из-за вандалов или износились", - рассказал Попов. По его словам, в Москве практически не осталось старых ламповых светофоров. Они есть только на временных объектах, где идет строительство.

Также, по словам Попова, в городе необходимо устанавливать новые светофоры при создании новых перекрестков и новых пешеходных переходов: “Если где-то не было пешеходного перехода, то готовится техзадание на его ввод и в необходимое место ставится новый светофор”.

В частности, новые светофоры планируют поставить на Калужском шоссе, проспекте Мира, Нагатинской набережной и так далее. Всего в планах на 2015 год установка 200 новых светодиодных светофоров, 60 из них будут плоскими - толщиной не более трех сантиметров.

Сейчас на дорогах города установлено 2,15 тысячи светофоров, из которых 1,7 тысячи подключены к интеллектуальной транспортной системе. По задумке властей, "умные" светофоры с помощью скоординированной работы должны увеличивать пропускную способность города. Например, если на дороге случилось ПДД, то с помощью них можно создать на проблемном участке дороги “зеленую волну”, чтобы затор быстро рассосался.

Заведующий кафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев пояснил, что в Москве еще много светофоров с лампами накаливания, но они находятся в районах на балансе префектур, а не ЦОДД. “Сейчас идет процесс включения этих районных светофоров в общую интеллектуальную систему города, - рассказал Жанказиев. - Для этого светофоры из ведения префектур переводят на баланс ЦОДД, а сами светофоры заменяют на новые светодиодные. Этот процесс не быстрый, нельзя одним росчерком пера интегрировать все светофоры в единую систему управления”.

По его словам, светодиодные светофоры экономичнее по энергоемкости, к ним не нужно подключать кабели с высоковольтным напряжением. Кроме того, в 2015 году в столице появятся дополнительно 54 желтых пешеходных светофора на "зебрах". По мнению Жанказиева, в городе также необходимо увеличивать количество светофоров с табло обратного отсчета, которые удобны для пассажиров и водителей, а также повышают безопасность на дорогах.

В прошлом году в Москве 740 светофоров оборудовали табло обратного отсчета.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что пешеходам нужны новые "зебры" со светофорами, так как водители на бессветофорных переходах не любят уступать дорогу. По его мнению, светофоры можно регулировать кнопками вызова. “В Москве светофоров с кнопками мало, - рассказал Янков. - Но их лучше использовать в спальных районах, на переходах, где движение машин достаточно большое, а пешеходы проходят редко. Например, они нужны на Люблинской улице и Балаклавском проспекте”.

Анастасия Мальцева