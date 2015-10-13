Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Рабочее движение Южного обхода Подольска планируется открыть в декабре текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя правительства, министра транспорта Московской области Петра Иванова.

"При строительстве южного обхода Подольска применяются современные технологии, но здесь в большей степени скорость строительства зависит от освобождения территорий. На сегодняшний день открытие рабочего движения планируется в декабре 2015 года", - сказал Иванов.

Напомним, автодорога "Южный обход" пройдет по территории Подольского муниципального района и города Климовска. Согласно подсчетам, интенсивность движения по четырехполосной трассе составит около 75 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость строительства всех трех объектов составляет 14,2 миллиардов рублей, а общая площадь застройки - почти 141 тысячу квадратных метров.

Постановление о прокладке дороги было принято весной 2012 года, работы начались летом прошлого года.

Планируется, что четырехполосная обходная трасса позволит местным жителям пользоваться скоростной магистралью, минуя улично-дорожную сеть, также сюда будет выведен транзитный транспорт.