На дорогах могут поставить повторяющиеся знаки о приближении к "зебре"

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

В России может появиться новый дорожный знак "Приближение к пешеходному переходу". Такую идею, опубликованную на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ), может рассмотреть ГИБДД. Перед каждым переходом предлагается устанавливать несколько таких знаков, которые будут указывать, сколько метров осталось до "зебры". Аналогичные предупреждения действуют перед железнодорожными переездами. Петиция должна набрать 100 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели власти. Замглавы ГИБДД РФ Владимир Кузин сказал M24.ru, что в Госавтоинспекции готовы проанализировать инициативу, когда она к ним поступит. В Центре организации дорожного движения Москвы заявили M24.ru, что такие знаки нужны на загородных трассах.

Авторы петиции предлагают "ввести новый знак, предупреждающий о приближении к пешеходному переходу, и устанавливать его несколько раз до перехода с указанием метража". Сейчас знак "Пешеходный переход" за пределами населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150–300 метров от "зебры", в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 метров. Однако, как считают авторы инициативы, водители не всегда успевают заметить его "с учетом возросшего транспортного трафика на российских дорогах". Знак может "закрыть" фура или автобус, ветка от дерева или гора снега.

"Причин может быть множество, а последствия очень печальные. Нужно разработать и ввести новый знак, который будет устанавливаться несколько раз по мере приближения к пешеходному переходу, по аналогии с знаком 1.4.1-1.4.6 "Приближение к железнодорожному переезду". Знак должен быть "заметным" и информативным", - говорится в тексте петиции. Практическим результатом такой меры должно стать "снижение числа ДТП с участием пешеходов".

Знак "Приближение к железнодорожному переезду" представляет собой белую табличку с красными полосками по диагонали. За 300 метров до переезда на знаке три полоски, за 150 метров – две, а за 50 метров – одна.

Фото: Gai.ru

Голосование за новую инициативу началось 8 мая и продлится год. Если идея наберет 100 тысяч сторонников, ее должны будут рассмотреть федеральные власти. Заместитель руководителя ГИБДД России Владимир Кузин сказал M24.ru, что дорожная полиция готова проанализировать предложение, когда получит его. "Мы рассматриваем все обращения, которые к нам приходят", - заявил Кузин.

В столичном Центре организации дорожного движения заявили, что устанавливать предупреждающие знаки целесообразно на загородных трассах, где максимально разрешенная скорость движения составляет 90 км в час.

"На такой скорости водителям нужно больше времени на то, чтобы сбросить скорость. Информирование о приближении к пешеходному переходу является действенной мерой в предотвращении дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов именно за городом, на скоростных трассах", - пояснили в пресс-службе ЦОДД.

На городских улицах расположено "огромное количество" регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, добавили в ЦОДД, поэтому в столице повторяющиеся знаки не очень целесообразны.



В апреле 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые законодательно закрепили появление новых дорожных знаков и разметки. В их числе парковки для резидентов, полоса для велосипедистов, знаки, позволяющие парковаться под углом к проезжей части. На дорогах также будут появляться диагональные пешеходные переходы. Кроме того, Минтранс предлагает разрешить резидентам зоны платной парковки оставлять автомобиль ночью под запрещающими знаками. Однако против этой инициативы выступает ГИБДД.



Председатель Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что любая дополнительная информация полезна для безопасности дорожного движения. "Один знак, установленный за 100 метров, не всегда срабатывает. Самого перехода еще не видно, а водитель, пока не увидит реальной опасности, не начнет тормозить. Можно ставить предупреждающие знаки за 100, 80 и 70 метров. Ближе смысла нет – тормозить будет поздно. На сухой дороге при скорости 80 км в час тормозной путь автомобиля составляет 60 метров", - пояснил Соколов.

С другой стороны, частые знаки могут восприниматься в "фоновом режиме" как реклама. "Главная задача - не предупредить, а заставить снизить скорость. А для этого нужно на всех немагистральных улицах перед переходами установить лежачих полицейских", - сказал Соколов.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что предупреждающий знак можно использовать перед особо опасными переходами, где часто сбивают пешеходов. "Например, на дороге с ограниченной видимостью, где рядом поворот. Там можно разместить знак с изображением пешеходного перехода, а под ним – табличку с оставшимся расстоянием", - сказал Мухортиков.

В целом же нужно обязать пешеходов носить светоотражающие элементы не только на загородных дорогах, оборудовать перед "зебрами" шумовые полосы. "Это будет гораздо более эффективно, чем обвешивать дорогу знаками, как новогоднюю елку", - заключил эксперт.

Два года назад 25 пешеходных переходов на северо-востоке Москвы оборудовали шумовыми полосами. В дальнейшем такие полосы могут организовать еще на 115 "зебрах". На нескольких наземных переходах оборудованы рельефные "зебры". Они приподняты над проезжей частью высоту от 3 до 10 сантиметров. Кроме того, более 350 московских пешеходных переходов планируют подсветить фонарями. Они должны будут "выхватывать" из темноты конкретный участок дороги, чтобы пешеходы были хорошо видны водителям.