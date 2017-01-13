Сильную метель ожидают на трассе Москва – Санкт-Петербург в выходные

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сильную метель и ухудшение видимости ожидают на трассе Москва – Санкт-Петербург в ближайшие выходные, сообщает пресс-служба ФКУ "Росавтодор".

По словам синоптиков, в Чудовском, Новгородском, Крестецком и Валдайском регионах ожидается ухудшение видимости с 5–7 километров до 800–1000 метров.

На борьбу с последствиями снегопада выйдут более 180 единиц техники, среди которых – комплексные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, трактора и роторы.

Кроме того, для ликвидации гололедицы, на всех искусственных сооружениях круглосуточно дежурят специалисты.

Вместе с тем, на случай возникновения ЧП вдоль трассы открыли 13 стоянок автотранспорта.

