Мэрия и "Яндекс" поделятся друг с другом данными о пробках и ДТП

Фото: maps.yandex.ru

Московские власти поделятся с "Яндексом" данными о дорожных работах и ДТП. Эта информация появится в "Яндекс. Пробках" в ближайшие дни, рассказали M24.ru в пресс-службе компании. Кроме того, на информационные табло, которые заработают на столичных дорогах через месяц, будет выводиться совместная информация "Яндекса" и Центры организации дорожного движения Москвы, сообщил M24.ru глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

"Будем передавать данные о ДТП на "Яндекс.Пробки" и верифицировать то, что отмечают пользователи ресурса, - отметил Евсин. - У нас есть камеры, видеоаналитика и дорожные датчики, есть методика, которая позволяет установить истинное положение дел на дороге. Таким образом, данные "Яндекса" и наших камер будут уточнять друг друга", - отметил Александр Евсин.

Обмен данными с ГАТИ правительства Санкт-Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса".

В пресс-службе "Яндекса" сообщили M24.ru, что ресурс предоставит ЦОДД специальный интерфейс на "Яндекс.Картах" для размещения информации о дорожных событиях - значки ДТП и дорожных работ. "По такой же схеме мы уже работаем, например, с ГИБДД Зеленограда и ГАТИ Санкт-Петербурга. Сами точки от ЦОДД внешне никак не будут отличаться от пользовательских. Если кликнуть по инфоточке в веб-версии "Яндекс.Карт" (maps.yandex.ru), появляются подробности - дата, время и источник", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы также уточнил, что каждый день на "Яндекс.Картах" появляется более 30 тысяч точек с дорожными событиями от 12 млн пользователей мобильных приложений "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". В пресс-службе добавили, что компания следит за качеством размещаемых данных, вне зависимости от их источника. "Если мы видим что-то подозрительное или какие-то несоответствия - оперативно разбираемся в ситуации", - отметили в компании.

Напомним, что через месяц в дорогах Москвы также заработают 180 информационных табло для водителей. На них будет выводиться совместная информация ЦОДД и "Яндекса" о дорожной обстановке, в первую очередь по пробкам. Публиковать информацию будут сотрудники ЦОДД, но они планируют учитывать и данные от "Яндекса". "У них есть данные по всему городу, а у нас "точечные", но зато более точные - с камер и дорожных датчиков", - сказал Евсин.

Напомним, городская интеллектуальная транспортная система (ИТС), которую контролирует специально созданный ситуационный центр ЦОДД, включает в себя, в том числе, 11 тысяч дорожных датчиков, фиксирующих скорость автомобильного потока, 2,5 тысячи камер телеобзора. Кроме того, власти получают картинку с 15 тысяч городских камер, установленных по программе "Безопасный город". Работают и 800 комплексов фотовидеофиксации правонарушений, в этом году будет дополнительно закуплено еще 400 таких устройств.

Председатель московского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что к информации от властей у водителей, возможно, будет больше доверия. "Любые дополнительные данные о дорожной ситуации полезны. Споры о корректности информации на "Яндекс.Картах" идут давно. Если у водителей будет больше источников, ее качество должно повыситься", - отметил эксперт.

Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников полагает, что ЦОДД как государственная структура будет ответственно относиться к предоставлению информации. "При этом ее сбор должен быть автоматизирован. Бывали случаи, когда автомобилисты отмечали на картах пробки или ДТП, чтобы другие не ехали в эту сторону. Поэтому информации от пользователей доверять на 100% нельзя", - сказал он.

При этом, по словам Свешникова, помимо официального сообщения о ДТП, нужно предлагать водителям пути объезда - как на картах, так и на табло. "В Париже висят точно такие же информационные экраны, на них данные меняются каждые 10-15 минут, водителям рассказывают о скорости потока, объясняют, как объехать конкретный участок дороги", - сказал он.

Пока информационные табло в Москве действуют в тестовом режиме и предупреждают водителей о соблюдении скоростного режима. Ранее сообщалось, что со временем они научатся прогнозировать пробки на час вперед. К концу года планируется также запустить аналитическую систему видеонаблюдения, которая позволит автоматически распознавать ДТП и другие чрезвычайные происшествия на дорогах.

Наталья Савельева