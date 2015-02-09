Передаем за проезд: как и почему строят платные дороги в городе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Первой платной трассой столицы станет северный дублер Кутузовского проспекта. Его строительство впервые в стране полностью профинансируют за счет инвестора. M24.ru выяснило, как и почему в городе строятся платные дороги, и как обстоит дело в других мегаполисах мира.

Как рассказали M24.ru в департаменте экономической политики и развития города, обычно строительство дорог в столице ведется за счет бюджета. Однако по решению градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра к возведению дорожных объектов могут привлекать частные средства. Более того, с 1 мая 2015 года в связи с изменениями в Федеральном законе "О концессионных соглашениях», инвесторы смогут сами выступать с предложениями о создании новых объектов улично-дорожной сети.



Если решение о привлечении инвестора принято, это еще не означает, что дорога будет платной для автомобилистов. Вопрос оплаты проезда рассматривается по каждому отдельному проекту. В мировой практике известны случаи, когда город выплачивает инвестору фиксированные суммы в течение определенного периода и тем самым компенсирует затраты на проектирование, эксплуатацию и строительство дороги. Дорога при этом можем быть как платной, так и бесплатной для автомобилиста.



Тем не менее, взимание платы за проезд имеет сразу несколько преимуществ:





водители по-факту платят за пользование дорогой, а город высвобождает средства для поддержания существующей инфраструктуры и создания менее привлекательных для инвесторов объектов;

затраты инвестора распределяются между всеми пользователями дороги, учитывая частоту проезда по платному участку;

средства на строительство дороги возмещают также и жители других регионов, которые пользуются трассой.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"На текущий момент при создании платных дорог наиболее эффективным для Правительства города и москвичей способом является прямой сбор в пользу частного оператора: за дорогу платят только те, кто непосредственно ею пользуются, и риск достаточности потока машин ложится на инвестора", - рассказал M24.ru Леонид Кострома, исполняющий обязанности директора Городского агентства управления инвестициями.

Для того, чтобы выбрать инвестора, город проводит конкурс и устанавливает максимальную стоимость проезда. Участники конкурса могут снизить эту стоимость.

Плата за проезд

В большинстве случаев на платных дорогах действуют разные тарифы для разных видов транспорта. Чем тяжелее автомобиль, тем больше придется заплатить водителю. Это связано со степенью износа дороги от проезда транспортного средства.

Стоимость также может отличаться в зависимости от времени суток, способа оплаты и частоты использования объекта.

Право бесплатного проезда обычно получают автомобили федеральной почтовой службы, машины со спецсигналами и транспорт общего пользования.

Эксперты отмечают, что при проектировании платных дорог в черте города стоит обращать особое внимание на съезды и систему взимания платы. Как рассказала M24.ru старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатерина Решетова, необходимо обеспечить избыточную пропускную способность магистралей так, чтобы их строительство не ухудшило ситуацию на дорогах столицы и не приводило к образованию новых заторов. Для этого на въезде и съезде со скоростной платной дороги не должно образовываться "бутылочного горлышка", а система взимания платы при высокой интенсивности движения должна быть полностью бесконтактная, чтобы минимизировать остановки транспортных средств при оплате проезда.

"В этой связи инженерные вопросы проектирования здесь даже более важны, чем оценка стоимости проезда", - отметила Екатерина.

Платные дороги Москвы

Первое соглашение о возведении дороги в Москве исключительно за счет инвестора подписали в декабре прошлого года. Северный дублер Кутузовского проспекта длиной около 11 км построит "Новая концессионная компания" - "дочка" управляющей компании "Лидер", работающей с пенсионными фондами. Проектирование должно начаться уже в этом году, а запустить дорогу в эксплуатацию планируют не позднее 2021 года.

Четырех-шестиполосная трасса будет бессветофорной, большая ее часть будет проходить по эстакадам и мостам от "Москвы-Сити" до МКАД в районе Малодогвардейской развязки. Там начинается другой платный участок в обход города Одинцово, построенный тем же инвестором. Ожидается, что дублер будет пропускать не менее 30-40 тысяч автомобилей в сутки.

"Интервью": Максим Решетников - о первой платной дороге в Москве

Концессионное соглашение с инвестором Договор с инвестором заключили на 40 лет — примерно столько времени потребуется, чтобы окупить вложения в строительство - около 40 миллиардов рублей. Как ранее отметил глава департамента экономической политики Максим Решетников, 15% вложенной суммы (6 млн рублей) составят собственные средства инвестора, а 85% - заемные, то есть деньги пенсионных фондов, ценные бумаги и пр. Договор с инвестором заключили на 40 лет — примерно столько времени потребуется, чтобы окупить вложения в строительство - около 40 миллиардов рублей. Как ранее отметил глава департамента экономической политики Максим Решетников, 15% вложенной суммы (6 млн рублей) составят собственные средства инвестора, а 85% - заемные, то есть деньги пенсионных фондов, ценные бумаги и пр. Если что-то пойдет не так (у инвестора закончится финансирование и какие-то объекты останутся недостроенными), город компенсирует привлеченные средства, выкупив участок трассы, и либо объявит новые конкурс на завершение строительства, либо завершит проект за свой счет. Спустя 40 лет дорога может стать бесплатной — соответствующее решение будет принимать город после консультации с жителями.



Еще одной платной дорогой станет дублер Калужского шоссе на территории Новой Москвы. Трассу от МКАД до бетонного кольца построят на расстоянии 2-3 километров от Калужского шоссе. Как отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, дорога не затронет ни одного дачного участка.

Стоимость проезда по дублеру Калужки пока не известна, зато, по словам Жидкина, к концу года станет понятно, какие еще участки магистралей в ТиНАО будут платными.

По схожей схеме в столице построят платные переезды через железнодорожные пути рядом со станциями Щербинка, Переделкино, Крекшино. Стоимость строительства составит от 500 млн до 1,7 млрд рублей в зависимости от сложности объекта. Возвести путепроводы планируется за год-полтора, при этом застройщиков обяжут сохранить движение по существующим бесплатным переездам.

Власти установили предельную стоимость проезда по новым объектам. Так, переезд через железную дорогу в Щербинке обойдется не дороже 50 рублей, в Крекшине — не больше 40 рублей.

Платные путепроводы также планируется построить в Московской области. Власти рассчитывают привлечь инвесторов к строительству 50 переездов.

Платные дороги Подмосковья

Платные дороги в Московской области

В Московской области платные участки действуют на трех трассах — М1 "Беларусь" и М4 "Дон" и М11 "Москва - Санкт-Петербург". На магистралях установлены пропускные пункты, где можно оплатить проезд наличными, смарт-картой или транспндером.

В среднем проезд через пункт оплаты занимает 20 секунд про оплате наличными, 10 секунд — по бесконтактной смарт-карте и 5 секунд по транспондеру. От оплаты освобождается транспорт общего пользования, автомобили со спецсигналами и почтовые машины.

Платный участок длиной 18 км на трассе М1 проходит в обход Одинцова от Малогвардейской развязки на МКАД до 33-го км Минского шоссе. До апреля по дороге можно проехать бесплатно в ночные часы с 1.00 до 5.00. В дневное время тарифы на проезд составляют:



для легковушек и мотоциклов - 100 рублей;

для среднегабаритного транспорта — 150 рублей;

для автобусов и грузовиков - 200 рублей;

для фур и автомобилей с прицепом выше 2,6 метра — 320 рублей.

для легковушек и мотоциклов — 10 рублей ночью (с 0.00 до 7.00) и 30 рублей днем;

для среднегабаритного транспорта — 15 рублей ночью и 45 рублей днем;

для автобусов и грузовиков — 20 рублей ночью и 60 рублей днем;

для фур и автомобилей с прицепом выше 2,6 метра — 40 рублей ночью и 120 рублей днем.

"Москва в цифрах": Открылся участок трассы М11

Платный участок на М4 занимает отрезок от 48-го до 71-го километра трассы. Стоимость проезда составляет от 10 до 120 рублей в зависимости от габаритов авто и времени суток:Платный участок на трассе М11 Москва - Санкт-Петербург в обход Химок протянулся от МКАД до 58-го километра трассы М10 "Россия" (в сторону Солнечногорска). До аэропорта Шереметьево идет дорога с 10 полосами , от Шереметьева до Зелегограда на магистрали остается 8 полос, а от подъезда к Зеленограду до примыкания к М10 – четыре.

Стоимость проезда по всему участку в 43 км составляет 300 рублей днем, со временем участок от МКАД до Шереметьева хотят выделить в отдельную зону, добраться до аэропорта можно будет за 100 рублей и 10 минут.

Добавим, платной планируется сделать и Центральную кольцевую автодорогу. Там будет действовать смешанная система взимания платы (и вручную, и автоматически).

Строительство ЦКАД рассчитывают завершить к 1 января 2019 года. По планам, магистраль должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса. Они замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 км от столицы.

Скидки и штрафы на платных трассах Водителям будут предоставлять скидки на платных участках российских дорог, сообщил ранее глава компании "Автодор" Сергей Кельбах. Водителям будут предоставлять скидки на платных участках российских дорог, сообщил ранее глава компании "Автодор" Сергей Кельбах. Условия программы лояльности привяжут к частоте поездок. Таким образом, скидки получат те водители, которые будут регулярно пользоваться платными участками дорог. Кроме того, уже к весне "Автодор" обещает представить новые предложения по оплате проезда - через электронный кошелек и телефон. Будет также выпущена электронная карта с местами для парковки. А вот за неоплаченный проезд по платной дороге скоро придется заплатить штраф, соответствующие поправки подготовили в российском правительстве. Как сообщили в Минтрансе, мера вводится для трасс без шлагбаумов. Постановление должно вступить в силу в декабре следующего года. Нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения. За неоплаченный проезд по платной трассе будут штрафовать Пока точный размер штрафов не определен. Предполагается, что за бесплатный проезд по платной дороге придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей.



Платные дороги в мире

Платные магистрали существуют в 30 странах мира, а их протяженность сегодня составляет порядка 150 тысяч километров. При этом большинство платных дорог связывает различные города и регионы, и лишь небольшая часть проходит непосредственно в городах.

"Платные трассы в черте города строятся нечасто, намного шире опыт строительства платных искусственных сооружений (мостов, тоннелей и т.п.) Однако примеры успешных проектов есть. Например, платные транзитные дороги проходят через несколько городов штата Техас. В Канаде есть хайвей, который проходит через Торонто, платный на всем своем протяжении. Там обеспечены не только условия для скоростного транзитного проезда, но и соблюдены технические требования по ограниченному количествупримыканий и пересечений с дорожной сетью города. Такие трассы пользуются популярностью, потому что обеспечивают скоростной проезд через весь город", - рассказала M24.ru старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатерина Решетова.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Платные дороги в черте города существуют в нескольких штатах США (Колорадо, Оклахома, Техас, Флорида, Джорджия, Вирджиния и Чикаго), а также в Норвегии (через Осло и Трондхейм), Франции (через Париж) и Канаде (через Торонто).

При этом, по словам Екатерины Решетовой, даже незначительное повышение тарифа в странах Западной Европы и США снижает интенсивность движения. Исследования показывают, что трафик на городских платных магистралях значительно зависит от тарифов, потому что в городах гораздо шире возможности проезда по альтернативным бесплатным маршрутам.

При этом затраты на строительство платных дорог в этих странах не всегда окупаются за счет взимания платы.

"Как показывает мировой опыт, в странах с развитыми законодательными нормами защиты прав потребителей величина ставок проездной платы (порядка 0,10-0,15 евро/км), которая взимается с водителей, позволяет окупить затраты на приобретение и эксплуатацию специального оборудования для взимания платы за проезд, затраты на качественное содержание дороги, в удачных случаях, когда перспективный трафик оправдал ожидания, – процентные расходы по обслуживанию кредитов, привлеченных на строительство (реконструкцию) дороги. Однако сборы за проезд при приемлемом тарифе не окупают затраты на строительство дорог", - отметила Екатерина.

Ирина Бурмистрова