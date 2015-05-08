Вечером 8 мая Москву ждут многокилометровые заторы – ЦОДД

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Центр организации дорожного движения прогнозирует затруднения в движении к вечеру 8 мая. Ожидается, что заторы возникнут на вылетных магистралях по направлению в область, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В пятницу вечером Москва встала в предпраздничных заторах

В область из периферийных районов города в предпраздничный день едет на 5,4 процента больше машин, чем в обычную пятницу. Этот показатель для центра города составляет 3,5 процента. Таким образом, 8 мая на дорогах Москвы будет примерно на 120 тысяч машин больше, чем в обычный день.

В День Победы также прогнозируются затруднения на дорогах – с 8.00 до 12.00. ЦОДД просит москвичей по возможности отказаться от поездок на автомобилях в наиболее напряженные часы.

Напомним, 9 мая будет ограничено движение по ряду улиц столицы. Это связано с проходом боевых машин для участия в параде Победы. Техника пойдет от Ходынского поля по улицам Авиаконструктора Микояна и Авиаконструктора Сухого, Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам.

Движение ограничат на Кремлевской набережной, на Моховой и Воздвиженке, на Новом Арбате до пересечения с Садовым кольцом, а также на самом кольце до Триумфальной площади.

А сегодня вечером движение ограничат с 15.00 до 23.00 по улицам Дурова, Самотечная, Селезневская, улицам Достоевского и Советской армии, а также на Суворовской площади – в районе театра Российской армии. Там пройдет световое шоу, приуроченное к 70-летию Победы.