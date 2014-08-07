Сергей Собянин открыл дорогу от Киевского до Боровского шоссе

Сергей Собянин осмотрел реконструированную дорогу в Новой Москве

Сергей Собянин открыл движение по реконструированной дороге от деревни Рассказовка до поселения Московский - от Киевского до Боровского шоссе.

"Многие решения был приняты, когда территория еще входила в Московскую область, но транспортных коммуникаций практически не существовало. Сейчас мы вводим полноценные, хорошо освещенные дороги с тротуарами", - отметил мэр. Также Собянин добавил, что с открытием трассы улучшится транспортная доступность Рассказовки и поселения Московский.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин добавил, что дорога имеет стратегическое значение - это связка нескольких транспортных объектов, в числе которых станции метро "Саларьево" и "Рассказовка", а также железной дороги. "При строительстве мы делаем упор на общественный транспорт", - сказал чиновник.

Протяженность реконструированной трассы - почти 3 километра, ширина – 15 метров. В ходе работ число полос было увеличено с двух до четырех, построены девять заездных карманов для автобусов и два правоповоротных съезда. Пропускная способность дороги выросла в 1,5 раза – с 2 до 3 тысяч автомобилей в час.

Собянин подчеркнул, что реконструкция трассы была проведена в кратчайшие сроки – с декабря 2013 по август 2014 года. Месяцем ранее мэр открыл движение по трассе от Киевского до Калужского шоссе. Трасса соединила две деревни: Саларьево и Мамыри.

Как отметил председатель совета директоров ЗАО "СУ-155" Михаил Балакин, "это значимое событие и для жителей Московского, и для их соседей из поселка Ульяновский лесопарк". Он подчеркнул, что выезд на

Боровское шоссе позволит жителям Московского с большим, чем сейчас, комфортом пользоваться инфраструктурой сопредельных территорий".

Глава "Группы компаний ПИК, президент благотворительного фонда "Строим будущее" Павел Поселенов, в свою очередь, добавил, что трасса от Рассказовки до Московского "развязывает" транспортный узел в том районе.



Дороги между Киевским и Калужским шоссе реконструируют

Отметим, что в 2014 году столичные власти планируют провести дороги к семи деревням, расположенным на территории Новой Москвы - Губцево, Санино, Дудкино, Ясенки, поселку Разъезда Пожитково и хутору Новобрехово.

Также в планах дорожного строительства - реконструкция дороги из Южного Бутова до Коммунарки и две автодороги к аэропорту Остафьево.

Кроме того, к осени 2014 года могут быть переданы в собственность Москвы Киевское и Калужское шоссе на территории ТиНАО. Всего городу будет передано 63 километра дорог: с 31 по 65 километр Киевского шоссе, с 20 по 49 километр Калужского шоссе.

Также Москва надеется привлечь инвесторов для строительства дороги МКАД-Коммунарка-аэропорт Остафьево, которая станет дублером МКАД между Калужским и Варшавским шоссе, дороги от микрорайона "Град Московский" с выходом на Киевское шоссе, а также развязку на Боровском шоссе в районе деревни Пыхтино.

Таким образом, после завершения строительства между Симферопольским, Калужским и Киевским шоссе появятся поперечные связи через каждые пять-семь километров, что существенно ускорит передвижение в Новой Москве и разгрузит МКАД.

Как планируют развивать Новую Москву

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что пока город не проектирует платных дорог на территории Новой Москвы, все бюджетные дороги будут бесплатными для автомобилистов.

При этом на присоединенных территориях планируют возвести около 9 километров дорог за счет инвесторов - по словам Хуснуллина, в ближайшее время Москва утвердит проекты их планировки. В теории бизнесмены, которые займутся возведением объектов, могут ввести плату за проезд.

Всего до 2016 года в Новой Москве планируется построить около 80 километров дорог.