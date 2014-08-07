"Грузовой каркас" Москвы будет инспектировать ГИБДД

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Московские власти выбрали способ контроля за передвижением транспорта внутри "грузового каркаса". После запуска пилотного проекта в Восточном округе штрафовать водителей грузовиков за транзитный проезд через жилые массивы будут инспекторы ГИБДД. Об этом M24.ru сообщила заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева. Инспекторы будут патрулировать улицы по специально разработанным маршрутам и проверять путевые листы у водителей. Пилотный проект продлится 6–8 месяцев. Когда ограничения введут по всей Москве, фиксировать проезд фур вне "грузового каркаса" будут камеры фотовидеофиксации.

"В сентябре, когда стартует наш пилотный проект по запуску „грузового каркаса“, следить за тем, чтобы водители не сворачивали с разрешенных для транзитного проезда улиц, будут сотрудники ГИБДД. Сейчас мы составляем маршруты для курсирования патрулей. Пилот будет длиться от шести до восьми месяцев. За это время мы завершим разработку автоматизированной системы фиксации нарушений", – рассказала Бисембаева.

Она подчеркнула, что запрет на движение в жилых кварталах будет действовать только для грузовиков, которые едут через Восточный округ транзитом. "Если грузовику нужно подвезти товары в магазин на территории ВАО и у водителя есть соответствующий путевой лист, то он может проехать к этому магазину по любому кратчайшему пути. Но если он едет в другой округ, то обязан передвигаться только по „грузовому каркасу“, в противном случае водителю будет выписан штраф", – сказала чиновница.

Таким образом, инспекторы должны будут остановить грузовик и проверить путевой лист водителя. Обжаловать штрафы можно будет в Госавтоинспекции.

В пресс-службе УГИБДД по Москве не смогли предоставить оперативный комментарий.

Напомним, в сентябре планируется запретить транзитный проезд грузовиков массой более 2,5 тонны через жилые массивы в Восточном округе столице. Они смогут передвигаться по 86 улицам, которые войдут в "грузовой каркас", как-то: шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, Большая Черкизовская, Стромынка, Русаковская, проспект Буденного, набережные Яузы и Окружной проезд. На въездах в жилые кварталы будут установлены знаки, запрещающие транзитный проезд. Штраф за нарушение составит 5 тысяч рублей.

Член центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Андрей Болотов полагает, что следить за проездом по "грузовому каркасу" будет непросто. Во-первых, перевозчик может все, что угодно, написать в путевом листе. Кроме того, если штрафы будут выписывать инспекторы ГИБДД, то не исключен коррупционный фактор.

"Если же действительно удастся отладить беспристрастную автоматическую систему фотовидеофиксации и начнут приходить массово штрафы за транзитный проезд, то перевозчики могут включить эти расходы в стоимость услуги, что отразится на цене товаров в магазинах", – отметил Болотов.

По мнению аналитика экспертного центра Probok.net Никиты Полянского, польза от внедрения "грузового каркаса" будет, главным образом, для жителей кварталов. "Для пробок внутри города грузовики не являются значимым фактором. В то же время „газели“ существенно мешают жителям, занимая паковочные места и ухудшая экологическую обстановку", – сказал Полянский.

Эксперт также отметил, что Восточный округ – удачное место для запуска пилота. "На востоке больше всего складов и действительно активные транзитные потоки. Но необходимо не только штрафовать за нарушение, но и создавать специальные места для отстоя „газелей“ в городе", – заключил Полянский.

Напомним, что с 1 марта 2013 года транзитным большегрузам массой более 12 тонн запрещается въезжать на МКАД с 6.00 до 22.00. При этом с мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни. А машинам грузоподъемностью более 1 тонны днем запрещен въезд в пределы ТТК. С 1 июля 2013 года штраф за нарушение въезда на МКАД составляет 5 тысяч рублей. За соблюдением правил следят более 100 камер фотовидеофиксации. Пропуск для въезда на МКАД грузовиков, везущих товары первой необходимости, можно оформить только в электронном виде на Московском портале госуслуг.

Отметим также, что в сентябре в пределах Садового кольца появятся первые места для погрузки-разгрузки автомобилей массой более 1,5 тонны. До конца года их количество будет достигать 50. Размещение на стоянке в первые 30 минут будет стоить 40 рублей в пределах Бульварного кольца, 30 рублей – между Бульварным и Садовым. Начиная с 31-й минуты стоянка грузовика обойдется в 1 тысячу рублей в час внутри всего Садового кольца.

Дарья Миронова