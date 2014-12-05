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Москва 24

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Город

05 декабря 2014, 16:08

Водители "парконов" смогут вызывать эвакуаторы для авто с закрытыми номерами

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"Интервью": Вадим Юрьев рассказал о расширении зоны платной парковки

Водители "парконов" (мобильных комплексов фиксации нарушений) смогут вызывать эвакуаторы для машин с закрытыми номерами, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Водители будут в режиме реального времени передавать информацию о таких машинах в соответствующие службы, которые будут принимать решение об эвакуации. Юрьев отметил, что это решение было принято Национальным антитеррористическим комитетом.

По данным ЦОДД, нововведение запланировано пока в качестве эксперимента.

Ранее M24.ru сообщало, что власти запустят более 300 новых маршрутов для мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений на территории всей Москвы вплоть до МКАД. Все автомобили выйдут в город до 15 декабря, и, таким образом, машины охватят около 700 маршрутов.

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Кроме того, для "парконов" разработают новую маршрутную сеть. Мобильные комплексы фотовидеофиксации поедут не по фиксированным маршрутам, а станут патрулировать зоны с наибольшим количеством нарушений правил парковки.

В помощь автомобилям выделят и автобусы - на них также поставят комплексы фотовидеофиксации нарушений.

Всего оборудование планируется установить на 110 автобусов полуэкспрессных маршрутов - №№901, 902, 903, 904, 905 и 907. Их основной задачей будет фиксирование выезда на "выделенку".

Как работают комплексы фиксации нарушений "Паркон"

Добавим, что в планах столичных властей - увеличить штат инспекторов, которые следят за парковкой. Благодаря этому можно будет отслеживать в четыре раза больше машин с закрытыми номерами.

Сюжет: Камеры на дорогах

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