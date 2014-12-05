Камеры на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений в 2014 году

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Системы фотовидеофиксации на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений в 2014 году. Об этом сообщил заместитель начальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов, передает корреспондент M24.ru.

"С помощью комплексов фотовидеофиксации было раскрыто порядка 1,5-2 тысяч преступлений, совершенных в городе за 2014 год", - сказал Ефремов. Он также отметил, что за 10 месяцев в местах установки камер количество ДТП с пострадавшими снизилось почти на девять процентов.

Ранее M24.ru сообщало, что система видеофиксации нарушений ПДД на пешеходных переходах в Зеленограде может появиться и в других столичных округах.

Напомним, в ЗелАО проводится эксперимент, в ходе которого на нескольких пешеходных переходах установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в частности, случаи, когда водители не пропускают пешеходов.

Отметим, в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество ДТП со смертельным исходом в 2013 году сократилось на 23,4% по сравнению с 2012 годом. Что касается данных за 2014 год, то они будут проанализированы в 2015 году.

Всего в Москве сейчас работает около 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации, фиксирующих нарушения ПДД. В следующем году на дорогах планируется установить еще 400 дополнительных камер. Кроме того, приборы видеофиксации нарушений установлены на лобовые и задние стекла автобусов.

Так, 18 ноября 2014 года выезд на выделенную полосу и неправильную парковку начали фиксировать камеры на 110 автобусах. Таким образом в объективы попадают не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.