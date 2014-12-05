Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

05 декабря 2014, 11:10

Камеры на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений в 2014 году

дороги ГИБДД камеры фотовидеофиксации Евгений Ефремов

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Системы фотовидеофиксации на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений в 2014 году. Об этом сообщил заместитель начальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов, передает корреспондент M24.ru.

"С помощью комплексов фотовидеофиксации было раскрыто порядка 1,5-2 тысяч преступлений, совершенных в городе за 2014 год", - сказал Ефремов. Он также отметил, что за 10 месяцев в местах установки камер количество ДТП с пострадавшими снизилось почти на девять процентов.

Ранее M24.ru сообщало, что система видеофиксации нарушений ПДД на пешеходных переходах в Зеленограде может появиться и в других столичных округах.

Напомним, в ЗелАО проводится эксперимент, в ходе которого на нескольких пешеходных переходах установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в частности, случаи, когда водители не пропускают пешеходов.

Ссылки по теме

Отметим, в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество ДТП со смертельным исходом в 2013 году сократилось на 23,4% по сравнению с 2012 годом. Что касается данных за 2014 год, то они будут проанализированы в 2015 году.

Всего в Москве сейчас работает около 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации, фиксирующих нарушения ПДД. В следующем году на дорогах планируется установить еще 400 дополнительных камер. Кроме того, приборы видеофиксации нарушений установлены на лобовые и задние стекла автобусов.

Так, 18 ноября 2014 года выезд на выделенную полосу и неправильную парковку начали фиксировать камеры на 110 автобусах. Таким образом в объективы попадают не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать