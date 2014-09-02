Сергей Собянин открыл движение по развязке МКАД и Волгоградского проспекта

Сергей Собянин открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет, реконструкция развязки позволит разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.
В ходе реконструкции построили два левоповоротных съезда - с Новорязанского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону кольцевой, а также два правоповоротных съезда - с Волгоградского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе - на внешнюю.
Действующие съезды реконструировали и расширили, обустроили боковые проезды вдоль МКАД, организовали скоростные полосы движения, а также проложили около 6,5 километров дорожной сети на участке, прилегающем к МКАД.
"Это очень серьезный проект, который закончили за 1,5 года. Кроме того, в этом направлении строится большая эстакада и развязка на пересечении Новорязаского шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова. И не так давно коллеги из "Росавтодора" закончили реконструкцию Новорязаского шоссе главного хода. Таким образом мы получаем хорошую бессветофорную вылетную магистраль, которая будет соединять дорогу на Рязань, Тамбов и улучшит положение шести районов Подмосковья и Москвы", - отметил мэр столицы.
Мэр Москвы подчеркнул, что реконструкция была призвана заменить устаревшую развязку "клеверный лист". Это увеличит пропускную способность магистрали на 30 процентов.
Немаловажным моментом является и улучшение экологической ситуации в районе развязки - за счет устранения заторов.
Другим планом, который реализуется в рамках программы по улучшению транспортной обстановки в Юго-Восточном округе столицы, является строительство транспортной развязки на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова в Жулебине. Там возведут эстакаду длиной около километра, работы планируется завершить уже в этом месяце.
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После того, как по обоим развязкам запустят движение - движение по Волгоградскому проспекту на въезде в Москву станет бессветофорным. Собянин подчеркнул, что наибольшую выгоду от ввода в строй новых развязок получат жители районов юго-востока Москвы - Жулебина, Кузьминок, Текстильщиков, а также подмосковных Люберец и Котельников.
Отметим, что в настоящее время в Москве строятся 85 объектов дорожной сети. Всего в этом году в столице введут в строй более 80 километров дорог, что не отличается от прошлогоднего показателя, но в четыре раза превосходит результат 2010 года.
В частности, в этом году завершится реконструкция Можайского шоссе от МКАД до Садового кольца, Дмитровского шоссе от МКАД до границы Москвы и развязки на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД.