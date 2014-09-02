Сергей Собянин открыл движение по развязке МКАД и Волгоградского проспекта

На пересечении Волгоградского проспекта с МКАД открылась развязка

Сергей Собянин открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет, реконструкция развязки позволит разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.

В ходе реконструкции построили два левоповоротных съезда - с Новорязанского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону кольцевой, а также два правоповоротных съезда - с Волгоградского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе - на внешнюю.

Действующие съезды реконструировали и расширили, обустроили боковые проезды вдоль МКАД, организовали скоростные полосы движения, а также проложили около 6,5 километров дорожной сети на участке, прилегающем к МКАД.

"Это очень серьезный проект, который закончили за 1,5 года. Кроме того, в этом направлении строится большая эстакада и развязка на пересечении Новорязаского шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова. И не так давно коллеги из "Росавтодора" закончили реконструкцию Новорязаского шоссе главного хода. Таким образом мы получаем хорошую бессветофорную вылетную магистраль, которая будет соединять дорогу на Рязань, Тамбов и улучшит положение шести районов Подмосковья и Москвы", - отметил мэр столицы.

Реконструкция развязки на Волгорадском проспекте

Мэр Москвы подчеркнул, что реконструкция была призвана заменить устаревшую развязку "клеверный лист". Это увеличит пропускную способность магистрали на 30 процентов.

Немаловажным моментом является и улучшение экологической ситуации в районе развязки - за счет устранения заторов.

Другим планом, который реализуется в рамках программы по улучшению транспортной обстановки в Юго-Восточном округе столицы, является строительство транспортной развязки на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова в Жулебине. Там возведут эстакаду длиной около километра, работы планируется завершить уже в этом месяце.

Тоннель на Волгоградском проспекте начнут строить в 2014 году

После того, как по обоим развязкам запустят движение - движение по Волгоградскому проспекту на въезде в Москву станет бессветофорным. Собянин подчеркнул, что наибольшую выгоду от ввода в строй новых развязок получат жители районов юго-востока Москвы - Жулебина, Кузьминок, Текстильщиков, а также подмосковных Люберец и Котельников.

Отметим, что в настоящее время в Москве строятся 85 объектов дорожной сети. Всего в этом году в столице введут в строй более 80 километров дорог, что не отличается от прошлогоднего показателя, но в четыре раза превосходит результат 2010 года.

В частности, в этом году завершится реконструкция Можайского шоссе от МКАД до Садового кольца, Дмитровского шоссе от МКАД до границы Москвы и развязки на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД.