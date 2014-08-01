На уличных табло начали показывать данные "Яндекс.Пробок"

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Данные "Яндекс.Пробок" о загруженности дорог в столице начали отображать на уличных информационных табло, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Информация о пробках уже транслируется на 10 табло, остальные будут подключать постепенно.

На табло отображается средний балл в городе и загруженность ближайших улиц. Информация о дорожной обстановке представлена в виде схем. Данные обновляются каждые четыре минуты.

Сейчас в городе города установлено 180 экранов, 144 из них подключены к Ситуационному центру ЦОДД, который управляет движением общественного транспорта и службами транспортного комплекса города.

"Людям должно быть удобно воспринимать информацию на информационных табло. Поэтому возможно внесение корректив в приемах визуализации и способах информирования", – отметил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

Такие же экраны появились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, Киеве и Стамбуле. Помимо этого, ЦОДД будет размещать информацию о пробках и ремонте дорог на "Яндекс.Картах" в специальном интерфейсе, отмечает пресс-служба сервиса.