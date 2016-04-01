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Город

01 апреля 2016, 11:57

ЦОДД еженедельно ремонтирует около 3 тысяч дорожных знаков

дороги ремонт светофоры дорожные знаки ЦОДД городское управление

Фото: ТАСС/Алексей Бобров

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) еженедельно проводят ремонт более 3 тысяч дорожных знаков, сообщает пресс-служба учреждения.

Ежедневно в контакт-центр "Московский транспорт" поступают сообщения о неисправности светофоров и дорожных знаков. Сотрудники ЦОДДа оперативно устраняют повреждения объектов транспортной инфраструктуры. Только на прошлой неделе специалисты отремонтировали более 400 светофоров.

"Большое количество дорожных знаков приходят в неисправность от физических воздействий, повреждаются в результате вандальных действий и ДТП, а также просто приходят в негодность по истечению срока эксплуатации. ЦОДД в круглосуточном режиме устраняет неисправности дорожных знаков, приводит их в надлежащее состояние", – отметил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Он также добавил, что оперативная работа по устранению неполадок дорожных объектов позволяет поддерживать безопасные условия на дорогах Москвы.

Граждане могут сообщить о любых неисправностях дорожных объектов по телефону контакт-центра "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54, а также с помощью электронной приемной на Едином транспортном портале.

Городские службы устраняют противоречия в дорожных знаках

Как ране сообщало m24.ru, к началу майских праздников ЦОДД планирует очистить от грязи все светофоры в городе, а их насчитывается около 2,3 тысячи. Также планируется помыть все 100 тысяч дорожных знаков.

Напомним, к ЧМ-2018 на 75 участках столичных дорог появятся новые светофоры, детекторы транспорта, информационные табло, управляемые дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации. Проектные работы по размещению технических средств организации дорожного движения планируется завершить к лету.

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