Российский тяжелоатлет-рекордсмен отстранен от соревнований из-за допинга

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований действующего чемпиона мира россиянина Алексея Ловчева. Он подозревается в использовании запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба организации.

Следы запрещенного вещества были найдены в допинг-пробе, взятой у Ловчева во время ноябрьского чемпионата мира в Хьюстоне (США). Там Ловчев, выступающий в категории свыше 105 килограммов, стал рекордсменом мира в толчке, превзойдя 11-летнее достижение иранца Хусейна Резазаде. Также россиянин побил его же рекорд по сумме двоеборья, продержавшийся 15 лет.

Всего IWF временно отстранила 17 спортсменов, среди которых россияне Ольга Афанасьева, Алексей Косов и Ольга Зубова.

Также в списке оказались победительница чемпионата мира-2011, трехкратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпиады-2008 белоруска Анастасия Новикова, бронзовый призер чемпионата Европы-2015 белорус Александр Венскель, бронзовый призер чемпионата мира-2013 и победитель Универсиады в Казани азербайджанец Фирудин Гулиев, серебряный призер ЧЕ-2009 азербайджанец Интигам Заиров, чемпион мира-2014 и бронзовый призер ЧМ-2015 казахстанец Жасулан Кыдырбаев, двукратный серебряный призер ЧМ казахстанец Алмас Утешов, победительница и серебряный призер чемпионатов мира Ре Ын Хи из КНДР и трехкратный серебряный призер ЧМ Ким Гван Сон, также представляющий КНДР.

Напомним, 13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) временно приостановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии WADA.

Российские легкоатлеты были лишены возможности выступать в соревнованиях, которые проводит IAAF, в том числе и на Олимпиаде-2016. Кроме того, Московская антидопинговая лаборатория после отчета WADA лишена лицензии на шесть месяцев.