Чемпион России по спортивной ходьбе дисквалифицирован на 2,5 года за допинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бронзовый призер Кубка мира по спортивной ходьбе в Тайцане и чемпион России 2013 года на дистанции 20 километров Андрей Рузавин дисквалифицирован антидопинговой комиссией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на 2,5 года, сообщается на официальном сайте организации.

Срок дисквалификации Рузавина начинается с 9 октября 2014 года и закончится 8 апреля 2017 года. Результаты спортсмена, показанные в период с 18 декабря 2011 года по 18 февраля 2012 года и с 13 сентября 2013 года по 13 ноября 2013 года, аннулированы.

Таким образом Рузавин не лишится указанных наград. Стоит отметить, что одним из тренеров Рузавина является Виктор Чегин.

Кроме того, ВФЛА дисквалифицировала призера Универсиады-2011 и чемпионата России по спортивной ходьбе Нину Охотникову на два года. Все результаты спортсменки, показанные с 21 июня 2011 года по 17 ноября 2011 года, аннулированы.

Напомним, летом 2014 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование деятельности центра имени Чегина в Саранске под руководством Виктора Колесникова. В ноябре Колесников был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Новым директором Центра олимпийской подготовки стала Ольга Каниськина, однако затем и она стала фигуранткой допинг-скандала и была отстранена от работы. Чегин, в свою очередь, продолжает работу со сборной России.

Добавим, в январе Российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации ходоков Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина. Позже стало известно о дисквалификации олимпийской чемпионки Лондона-2012 Юлии Зариповой и семиборки Татьяны Черновой.

Допинговые скандалы вынудили главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева добровольно уйти в отставку. Он возглавлял организацию больше 20 лет – с 1991 года.