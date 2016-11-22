Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Многоквартирный жилой дом с учебным центром построят в районе Соколиная гора, сообщает Москомэкспертиза.

Тринадцатиэтажный дом площадью более 4,5 тысячи квадратных метров возведут на Измайловском шоссе, владения 20, строение 1. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, на первом этаже дома предусмотрен учебный центр для детей с двумя блоками и отдельными входами.

Первый блок рассчитан на 13 детей от трех до пяти лет и предназначен для групп кратковременного пребывания. В помещении есть раздевалка, а также групповая для игр и питания. Во втором блоке можно проводить занятия дополнительного образования и различные кружки. Три помещения могут принять 19 детей школьного возраста.

На двух подземных этажах жилого дома обустроят отапливаемую автостоянку. Вместимость парковки – 64 машино-места, а также выделят десять мест для хранения мототехники. На прилегающей к дому территории сделают автостоянку на 10 машино-мест.

Кроме того, рядом с домом построят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха взрослых.