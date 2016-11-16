Полувековой жилой дом отремонтируют на севере столицы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Жилой дом 1958 года постройки отремонтируют на севере столицы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. После капремонта архитектурный облик семиэтажного здания сохранится.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, который облицован керамическими блоками, заменить кровлю и отремонтировать чердаки, подвалы и входные группы.

Капремонт также включает в себя работы в вентиляционных шахтах и канализационных стояков. В здании заменят покрытие входных площадок в подъезды, козырьки над входом, оконные блоки на лестничных клетках, стволы мусоропроводов и входные двери в мусорные камеры. Стены подъездов, потолки и лестницы также ожидает ремонт.

Во всем доме заменят коммуникации, а по окончании работ восстановят настенную керамическую плитку в санузлах, ванных и на кухнях.