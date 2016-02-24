Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля 2016, 10:35

Экономика

Доллар и евро прибавили на торгах больше рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи прибавили больше рубля, следует из данных биржи.

Американская валюта выросла на 1,2 рубля и составила 76,44 рубля. Евро повысился на 1,49 рубля – до 84,56 рубля.

По состоянию на 10:30 мск рубль в ходе торгов незначительно укрепился. Доллар стоит 76,05 рубля, евро – 84,06 рубля.

Ослабление российской валюты связано с падением цены на "черное золото". Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,29% - до 32,84 доллара за баррель.

Ссылки по теме


Сюжет: Изменение курсов валют
доллар финансы евро рубль курсы валют

