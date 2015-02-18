Центробанк снизил официальные курсы евро и доллара

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Центробанк снизил официальный курс евро на 24 копейки, с 71,32 до 71,08 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара на 19 февраля упал больше – на 43 копейки, с 62,8 до 62,4 рубля.

Отметим, что падение иностранных валют по отношению к рублю началось 16 февраля: тогда курс доллара упал на 2,42 рубля, а евро – на 2,82 рубля.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. За ее снижение выступает Минэкономразвития, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев.

При этом он положительно оценил недавнее решение регулятора о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.