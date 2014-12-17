Центробанк обнародовал пакет мер для восстановления рубля

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Центробанк обнародовал пакет из семи мер для восстановления курса рубля. В частности, регулятор принял решение ввести временный мораторий "на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций".

Как сообщил M24.ru глава практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг, после повышения ключевой ставки сократилась стоимость ценных бумаг, и, если банки учтут эту переоценку в своих финансовых результатах и капитале, они могут не выполнить нормативов по ликвидности. Формально для некоторых банков это может привести к применению мер по предупреждению банкротства. Если это будет происходить массово, то Банк России может не справиться. "Поэтому ЦБ дает банкам возможность не отражать отрицательную переоценку в отчетности, но эта мера никак не улучшает ликвидность", – говорит эксперт.

В целом аналитик считает меры, принятые Центробанком, недостаточными. "Банк России даже не озаботился проблемой сокращения рыночных рисков, то есть не предложен механизм сокращения рисков. Большинство мер носит декоративный характер. Я не увидел никаких действий для сокращения валютной позиции банков, наоборот, в целях пруденциального надзора (предварительного надзора, позволяющего регистрировать потенциальные возможности осложнений и проблем в деятельности финансовых институтов – прим. ред.) можно использовать курс валют за предыдущий квартал", – говорит Кенигсберг.

Кроме того, по словам эксперта, увеличение рыночного отклонения с 2 до 3,5 процента ставок по вкладам вряд ли позволит довести ставки по вкладам до уровня хотя бы ключевой (17 процентов – прим. ред).

Также ЦБ позволил банкам не считать финансовое положение заемщика ухудшившимся, если причиной его трудностей стали зарубежные санкции. "Поскольку мы видим, что сейчас на любых заемщиков, на нас с вами влияют санкции, в этом случае у банков появляется возможность недосоздавать резервы. Таким образом, отчетность кредитных организаций становится менее прозрачной", – пояснил Кенинсберг.

По мнению директора ЦМИ Сбербанка Юлии Цепляевой, шаги, предпринятые Банком России, напротив, помогут банкам пережить кризис.

"Все очень просто теоретически, но, когда доходит до практики, все может быть сложно осуществимо", – цитирует эксперта ТАСС.

Одним из самых важных пунктов Цепляева считает введение временного моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг. "Это очень важная мера. У нас рубль в течение одного часа может стремительно упасть к доллару – что в этих условиях значит переоценка? Я считаю, само слово "переоценка" – в таких условиях это выражение очень теоретическое", – заключила она.

Напомним, накануне прошло совещание правительства, на котором были выработаны меры по стабилизации курса рубля.

По словам министра экономического развития России Алексея Улюкаева, эти действия будут направлены на то, чтобы обеспечить больше баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

В то же время глава Минэкономразвития отметил, что курс рубля не соответствует макроэкономическим обстоятельствам. "Видно даже, как он <курс> отрывается от динамики, от конъюнктуры нефтяных цен", – сказал министр.

Кроме того, 16 декабря стало известно о том, что Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов годовых. По данным ЦБ, это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Напомним, 17 декабря официальный курс доллара и евро вырос на 6,5 и 8,5 рубля соответственно. Центробанк определил стоимость американской валюты на четверг на уровне 67 рублей 79 копеек, европейской валюты – на уровне 84 рублей 59 копеек.

Таким образом, с начала 2014 года доллар и евро подорожали практически в два раза. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.

Стоит отметить, что для стабилизации курса рубля с начала декабря Центробанк продал валюты на 10,3 миллиарда долларов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал происходящее на валютном рынке "игрой на эмоциях".

"Цифры, которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней, не соответствуют объективной картине и необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона", – сказал премьер. Он отметил, что "эмоции здесь свое дело также сделали".