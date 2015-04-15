ЦБ понизил курсы евро и доллара более чем на рубль

Центробанк установил курсы валют на 16 апреля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, упал на 1,17 рубля – до 53,65 рубля, говорится на сайте регулятора.

Курс доллара на 16 апреля снизился на 1,47 рубля и составляет 50,50 рубля.

Напомним, что начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к российской валюте упал почти на 16 процентов. Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть. "Черное золото" выросло в стоимости до 60,5 доллара за баррель, что является едва ли не самым большим значением для этого года.

Отметим, что в Центробанке России сочли стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре – декабре прошлого года).

В связи с этим регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО. Однако эта мера пока не возымела действия – рубль продолжает дорожать.