Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа 2015, 13:43

Экономика

Официальный курс евро превысил 72 рубля, доллар вырос до 64,93 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на выходные вырос на 94 копейки и составил 64 рубля 93 копеек, сообщает пресс-служба ЦБ. Евро повысился на 1 рубль 22 копейки – до 72,37 рубля.

Это самый высокий показатель за последние шесть месяцев, в предыдущий раз выше этой отметки курс евро поднимался 14 февраля этого года.

Российская валюта теряет в цене на фоне падения стоимости нефти: "черное золото" торгуется в районе 50 долларов за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей".

Сайты по теме


Сюжет: Изменение курсов валют
доллар евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика