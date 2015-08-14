Официальный курс евро превысил 72 рубля, доллар вырос до 64,93 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на выходные вырос на 94 копейки и составил 64 рубля 93 копеек, сообщает пресс-служба ЦБ. Евро повысился на 1 рубль 22 копейки – до 72,37 рубля.

Это самый высокий показатель за последние шесть месяцев, в предыдущий раз выше этой отметки курс евро поднимался 14 февраля этого года.

Российская валюта теряет в цене на фоне падения стоимости нефти: "черное золото" торгуется в районе 50 долларов за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей".