ЦБ снизил курсы официальные курсы доллара и евро

Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на 6 августа, сообщается на сайте регулятора.
Доллар потерял 20 копеек – с 62,91 до 62,71 рубля, евро подешевел на 85 копеек, с 68,99 до 68,14 рубля.
Днем курс евро на Московской бирже опускался ниже 68 рублей, следует из данных биржи. По состоянию на 10.25 его цена составляла 67,97 рубля. В то же время американская валюта опускалась до 62,6 рубля.
Добавим, что на рубль давит снижение ключевой ставки. Регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.
Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.
