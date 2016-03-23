Более 40 тысяч москвичей оформили загранпаспорт нового поколения без очереди

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Более 40 тысяч москвичей оформили биометрический загранпаспорт без очереди в столичных центрах "Мои документы", сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Оформить загранпаспорт нового поколения без очереди по предварительной записи можно в 96 столичных центрах "Мои документы". Последним к списку добавили центр госуслуг Чертаново Центральное.

"Предварительная запись открыта на портале pgu.mos.ru. Посетители сами могут выбрать удобное время для визита в центр госуслуг, без очередей сдать документы и получить заграничный паспорт нового поколения. Если возникнут вопросы, то специалисты центров "Мои Документы" объяснят, как записаться заранее в зоне электронных услуг", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, услуга является экстерриториальной (попадающей под действие законов своей страны в чужом государстве) и оказывается без привязки к месту прописки в столице.

Ознакомиться с полным списком центров госуслуг, предоставляющих данную услугу, можно на официальном сайте.

Как оформить загранпаспорт в центре госуслуг

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема с фотографией владельца и его данными.

Также предусмотрена возможность хранения специальной биометрической информации, например рисунка радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев. Отличием биометрического паспорта от обычного является наличие информации, недоступной его владельцу, и возможности ее дистанционного считывания

Напомним, Госдума приняла закон, разрешающий гражданам России иметь второй загранпаспорт. Соответствующее решение было одобрено в ходе заседания 4 декабря.

Второй загранпаспорт может быть выдан в период срока действия ранее оформленного заграничного паспорта. При этом выдача еще одного загранпаспорта при наличии двух действующих – не допускается без изъятия одного из ранее выданных документов.