Прыгун в высоту Ухов принес России десятое золото Олимпиады

ИТАР-ТАСС

Российский легкоатлет Иван Ухов выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по прыжкам в высоту, который состоялся 7 августа, сообщает "Интерфакс".

Серебро досталось американцу Эрику Куньярду, а на третьем месте расположились сразу три спортсмена – Мутас Эсса Баршим из Бахрейна, канадец Эрик Дрюин и представитель Великобритании Роберт Грабарз.

Другой россиянин – Андрей Сильнов – не справился с планкой на высоте 2,29 метра и досрочно завершил соревнования.

Завоеванное Уховым золото стало десятым для нашей страны на Олимпиаде. Россия занимает пятое место в медальном зачете, уступая Китаю, США, Великобритании и Южной Корее.