Дизайнеры разработают новый облик столичных киосков с мороженым

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

В Москве собираются заменить серые и невзрачные киоски с мороженым на яркие и современные. Облик ларьков разработают дизайнеры, новые торговые объекты должны появиться на улицах города уже летом будущего года.

Союз мороженщиков России и департамент торговли и услуг столицы уже объявил международный конкурс на лучший дизайн киосков со сладким и холодным лакомством. "Мы будем смотреть и отбирать различные варианты киосков, авто-, вело-, мотоприлавков. Кроме того, мы изучим исторический опыт", - цитирует Агентство "Москва" генерального директора Союза мороженщиков Валерия Елхова.

"Москва в цифрах": Продажа мороженого в столице

По словам Елхова, в департаменте торговли и услуг города уверены, что существующие в Москве стационарные и мобильные киоски с мороженым "не удовлетворяют архитектурным и техническим требованиям".

Планируется, что из предложенных дизайнерами решений оформления и организации киосков с мороженым выберут не один вариант, а целую серию. Затем предприниматели и городские власти смогут определить наилучший образец ларька. Старые торговые объекты, скорее всего, будет заменять на новые не сразу, а постепенно.

Заявки на конкурс принимаются от дизайнеров до 1 сентября. Принять участие могут как дизайнбюро, так и сами предприниматели. Для победителей будут установлены денежные премии, размер которых объявят позже.

Елхов добавил, что в 2015 году в Москве будет работать 1,6 тысячи точек по продаже мороженого. Около 400 из них окажутся сезонными - передвижными, остальные - стационарными. В настоящее время в городе можно найти 1,3 тысячи киосков с лакомством.

"Если к стационарным и мобильным объектам добавить также точки, расположенные в парках и на пляжах, то мы выйдем к цифре 2 тысячи", - отметил гендиректор Союза мороженщиков России.

Напомним, что этим летом в столице появились первые велоприлавки с мороженым. 1 июня они начали курсировать в парке "Сокольники". В августе мобильные точки продажи сладкого лакомства были презентованы в Новопушкинском сквере.

Москвичи ежедневно съедают около 200 тонн мороженого

По данным мониторинга, ежедневно жители столицы съедают около 200 тонн мороженого. А в год на каждого горожанина приходится в среднем около 5 килограммов. Больше всего москвичи любят мороженое в вафельных стаканчиках. Ему отдают предпочтение 38 процентов столичных жителей. Вторую строчку занимает эскимо на палочке - 22 процента. Замыкают тройку лидеров брикеты в вафлях.