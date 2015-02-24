Седьмой частный детский сад открылся в столице по программе "Рубль за метр"

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На Карамышевской набережной открылся седьмой частный детский сад в рамках программы "1 рубль за квадратный метр". Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Дошкольное образовательное учреждение расположено на северо-западе столицы и ориентировано на глубокое изучение иностранных языков.

Здание сада было построено еще в в 60-х годах. В последние годы оно не работало и сильно обветшало. В 2013 году состоялся городской аукцион. Выиграла его организация "Международная лингвистическая школа". Ей и было передано здание для создания там нового филиала.

На то, чтобы привести детсад в порядок, ушел год. Проектировщики, строители и дизайнеры потрудились над внешним и внутренним обликом здания и над благоустройством территории.

"Цена годовой аренды около 4,8 миллионов рублей. При этом после открытия детского сада для посещения детей начала действовать льготная ставка арены – 1 рубль за квадратный метр", – рассказал руководитель департамента Геннадий Дегтев.

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Напомним, в столице впервые разработаны правила строительства школ и детских садов. Своды правил, выделенные в специальные документы, конкретизируют требования к проектированию зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений, которые строятся как по городскому заказу, так и за счет средств инвесторов. Цель разработки новых правил – "совершенствование нормативной базы проектирования социально значимых объектов массового строительства".

Правила разрабатывались с учетом специфических условий, опыта проектирования, строительства и эксплуатации таких учреждений.

"При их подготовке учтен комплекс новых санитарно-гигиенических и противопожарных требований, современных требований к педагогическому процессу, доступности объектов для маломобильных групп населения, - сказали в пресс-службе департамента градостроительной политики. - Значительно расширена типология зданий образования для условий массового строительства, в том числе с учетом экономичности их проектирования".

Документ получил одобрение на заседании экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям, сейчас на официальном портале Росстандарта организовано его публичное обсуждение.

Добавим, программа "1 рубль за 1 квадратный метр в год" была утверждена Правительством Москвы в марте 2013 года. Она предполагает передачу нежилых помещений, находящихся в казне города и пребывающих в аварийном состоянии, в аренду частным образовательным организациям. Обязательным условием такой сделки является создание в передаваемом помещении детского сада. Инвестор определяется с помощью открытого аукциона. С ним заключается договор аренды.

Инвестор берет на себя обязательства по ремонту, оснащению и открытию детского сада за счет собственных средств. Если никакие условия не нарушаются, ему предоставляется право на льготную ставку арендной платы в сумме 1 рубль за кадратный метр недвижимости в год. Максимальный срок такой аренды - 49 лет.