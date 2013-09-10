Электронную очередь в детские сады введут по всей стране с 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Запись по электронной очереди в детские сады до 1 января 2014 будет доступна по всей стране. Об этом рассказали на всероссийском семинаре по вопросу развития информационных технологий в области образования, который прошел в Минобрнауки.

По итогам семинара было принято решение о необходимости стопроцентного внедрения программы "Электронная очередь" во всех регионах России, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце июля Дмитрий Медведев заявил, что в 2014 году в России произойдет окончательный переход к приему в детские сады только на основании электронной очереди. По его словам, алгоритм действий при записи



в электронном виде должен быть понятен и доступен простым гражданам.

Отметим, у москвичей появилась возможность записывать своих детей в детские сады по электронной очереди с 1 октября 2010 года.