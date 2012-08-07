За месяц в Москве появилось 10 новых детских садов

Москва 24

За июль 2012 года в Москве были введены в эксплуатацию 10 детских садов на 1 475 мест. Об этом сообщается на сайте столичного департамента строительства.

Из этих детских садов 4 появились в СЗАО. Они расположены по адресам: Строгино, микрорайон 14А, Проектируемый проезд 5433; 2-я Лыковская улица, владение 63Б; улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 3; Новокуркинское шоссе, владение 51, корпус 2.

2 детских сада появились в ВАО по адресам: улица Уткина, дом 39Б и Аллея Жемчуговой, владение 5, корпуса 3 и 4. Также 2 детсада появились в ЮЗАО по адресам: Зюзино, квартал 41, корпус 13 и Ломоносовский район, квартал 16, корпус 5. Кроме того, 1 детсад открылся в ЗАО по адресу: Раменки, квартал 5-6, Мичуринский проспект, дом 27; еще 1 - в ЮВАО по адресу: Рязанский проспект, дом 43, корпус 1.

В текущем году в Москве будет построено 76 детских садов на 10 740 мест, уточняет департамент. Напомним, ранее власти сообщали о 60 детских садах.

По информации департамента, за первые 7 месяцев уже построен 31 детский сад на 4 580 мест. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию еще 22 детских сада.