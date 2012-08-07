Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Строительство и реконструкция

07 августа 2012, 11:41

За месяц в Москве появилось 10 новых детских садов

детские сады Департамент строительства Москвы строительство и реконструкция

Москва 24

За июль 2012 года в Москве были введены в эксплуатацию 10 детских садов на 1 475 мест. Об этом сообщается на сайте столичного департамента строительства.

Из этих детских садов 4 появились в СЗАО. Они расположены по адресам: Строгино, микрорайон 14А, Проектируемый проезд 5433; 2-я Лыковская улица, владение 63Б; улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 3; Новокуркинское шоссе, владение 51, корпус 2.

2 детских сада появились в ВАО по адресам: улица Уткина, дом 39Б и Аллея Жемчуговой, владение 5, корпуса 3 и 4. Также 2 детсада появились в ЮЗАО по адресам: Зюзино, квартал 41, корпус 13 и Ломоносовский район, квартал 16, корпус 5. Кроме того, 1 детсад открылся в ЗАО по адресу: Раменки, квартал 5-6, Мичуринский проспект, дом 27; еще 1 - в ЮВАО по адресу: Рязанский проспект, дом 43, корпус 1.

В текущем году в Москве будет построено 76 детских садов на 10 740 мест, уточняет департамент. Напомним, ранее власти сообщали о 60 детских садах.

По информации департамента, за первые 7 месяцев уже построен 31 детский сад на 4 580 мест. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию еще 22 детских сада.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать