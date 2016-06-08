В Москве стали реже лишать родительских прав

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Количество детей в детских домах Москвы сократилось более чем в два раза, а число случаев лишения родительских прав стало меньше на 300-400. Об этом в интервью mos.ru сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

"Когда мы начинали работать по профилактике сиротства, в московских детских домах проживали около 4,8 тысячи детей. Сегодня – 2,3 тысячи", – уточнил Петросян.

По его словам, цель городских властей – сделать все возможное, для того чтобы ребенок мог жить и воспитываться в семье, в первую очередь, в родной. Он также добавил, что меры по ограничению или лишению родительских прав должны применяться в самых исключительных случаях.

"У нас стало на 300–400 случаев лишения родительских прав меньше, чем когда мы только приступили к внедрению профилактики сиротства и работе с социально неблагополучными семьями", – отметил Петросян.

Он рассказал о Кризисном центре помощи женщинам и детям, расположенном в доме № 9а по улице Дубки. Там помогают женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, пережили жестокое обращение в семье, домашнее насилие. Им оказывают психологическую, медицинскую и юридическую помощь, помогают наладить жизнь, если это возможно, взаимоотношения в семье.

В филиале центра в ЗАО есть отделение "Маленькая мама", которое помогает юным беременным, не подготовленным к появлению ребенка. Еще 10–15 лет назад ничего подобного в Москве не было,отметил Петросян, добавив, что в сентябре откроется Центр содействия семейному воспитанию в Лосиноостровском районе.