Как подковать блоху: психолог рассказал о левшах в день их праздника

Анфиса Калистратова. Фото: www.kalistratova.info

13 августа отмечается Всемирный день левшей, который призван привлечь внимание общества к проблемам переучивания леворуких детей. О том, с какими трудностями сталкиваются "неправильных" дети и какие получают преимущества, сетевое издание M24.ru поговорило с психологом, гештальт-терапевтом Анфисой Калистратовой.

- В каком возрасте у детей проявляется леворукость?

- Леворукость можно определить уже с года-полутора, когда ребенок активно осваивает мир предметов, совершает манипуляции игрушками, карандашами, мелками. Уже тогда можно определить, левша он или правша.

- То есть, если он хватает предметы преимущественно левой рукой, то для родителей это должно быть сигналом, что он левша?

- Да. Хотя, конечно, это можно исправить.

Фото: ИТАР-ТАСС

- И как же это сделать?

- Можно попробовать следующий метод – стараться давать ребенку предметы в правую руку каждый раз, когда он тянется за ними левой. Чтобы в будущем ребенок был не только стабильным эмоционально, но и развитым творчески, лучше развивать обе руки, то есть чтобы он был амбидекстром.

- Существует мнение, что детей-левшей переучивать опасно.

- Да, это так, но детей более старшего возраста. Если начать переучивать ребенка в 5-7 лет, для него это будет большим стрессом. Он уже привык, настроен на определенный образ действий и не задумывается при движении. А если его заставляют, причем родители с нажимом обращают на это внимание, иногда, может быть, даже ругаются, у ребенка это вызывает стресс и формирует массу комплексов. "Я не такой как все, со мной что-то не так", – и дальше идет неуверенность в себе, низкая самооценка. Самый оптимальный возраст для переучивания - год-полтора.

Сергей, левша: "Чаще всего я испытывал неудобства в школе, когда сидел с правшой - мы постоянно стукались локтями. При письме я смазывал пасту рукой, при стрельбе из винтовки (она сделана под правшей), с некоторыми мобильными телефонами, рассчитанными на правую руку, и с новыми знакомыми. Фразы: "А ты левша?", "А у меня есть знакомый левша" и "Говорят, левши сплошь творческие люди" порядком надоедают. "Чаще всего я испытывал неудобства в школе, когда сидел с правшой - мы постоянно стукались локтями. При письме я смазывал пасту рукой, при стрельбе из винтовки (она сделана под правшей), с некоторыми мобильными телефонами, рассчитанными на правую руку, и с новыми знакомыми. Фразы: "А ты левша?", "А у меня есть знакомый левша" и "Говорят, левши сплошь творческие люди" порядком надоедают. Еще бывают сложности с правилами этикета - левши по-другому держат столовые приборы, и в высшем свете это может показаться неприличным.

Фото: ИТАР-ТАСС

- У левшей есть какие-то преимущества в плане обучения?

- Да, леворукие – очень творческие дети. Им легко даются гуманитарные науки, изобразительное искусство, музыка. В школе им больше будут нравиться такие предметы, как пение, ИЗО, технология, специализированные предметы, например: риторика, ритмика. Все, что связано с самовыражением. Но они более нестабильны эмоционально, и в этом основная проблема.

- Чем вызвана эта нестабильность?

- У нас левое полушарие отвечает за логику, формирование языка и логического мышления. Правое полушарие – за образное мышление, способность к воображению, эстетическое восприятие мира, чувство музыки, красок, форм - всего, что связано с образами. И в том числе правому полушарию подчинена левая рука. Когда у ребенка больше развито правое полушарие, то ему удобнее пользоваться левой рукой. А контроль над эмоциями дает левое полушарие, которое у левшей не так развито. Они хаотичны, у них много импульсивности, присутствует детская непосредственность, вдохновение, порывы. Стабилизацию дает правое полушарие, но у леворуких этого нет. Изучая этот момент, я пришла к выводу, что лучше развивать оба полушария.

- Зачем?

- Мы занимались исследованием преимуществ праворуких и леворуких лет восемь-девять назад. И выяснили, что переученные левши достигают больших высот в социуме и в материальном плане, и в развитии личности, и в каких-то личностных отношениях. Но речь идет о левшах, переученных в раннем возрасте.

Марина, переученная левша: "До сих пор некоторые люди, узнав, что я левша, очень удивляются: почему ты не можешь переучиться? Родители никогда не пытались меня переучить. Я и писала первое время не только левой рукой, но и в зеркальном отображении справа налево, пока не показали, как на самом деле надо. "До сих пор некоторые люди, узнав, что я левша, очень удивляются: почему ты не можешь переучиться? Родители никогда не пытались меня переучить. Я и писала первое время не только левой рукой, но и в зеркальном отображении справа налево, пока не показали, как на самом деле надо. Меня заставила писать правой рукой учительница в первом классе. Это для меня было шоком. Перед этим она сказала, что, раз я левша, мне самое место в "лесной" школе, то есть в школе для умственно отсталых. Так что пишу я правой. Но когда мне приходится рисовать, чертить, я по-прежнему делаю все левой рукой. Даже через планку на физкультуре прыгала слева. И консервные банки тоже левой открываю. И посуду в сушке расставляю так, чтобы мне было удобно доставать. В общем, левая рука так и осталась для меня основной. Подстраиваться под мир правшей бывает непросто. И на своем горьком опыте никогда бы не советовала переучивать малышей.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Но ведь в советское время было принято переучивать левшей именно в школе и методы были довольно жесткими.

- Такое было, да. И в школе это, естественно, становилось проблемой. Раньше вообще к детям относились достаточно потребительски. Все было распланировано, независимо от того, какой у ребенка характер и способности. Нестандартного ребенка просто ломали, "подкручивали и подпиливали".

- А сейчас, когда в школе атмосфера изменилась, левши учатся лучше или хуже своих праворуких сверстников?.

- В зависимости от того, какие предметы предпочтительнее для левшей, но, в целом, левша учится не хуже и не лучше правши. Одна из главных проблем - неразборчивый почерк. Если учитель начальных классов жесткий, он может очень сильно обращать на это внимание.

- В Петербурге существует экспериментальная школа для левшей. А в Москве есть подобные образовательные площадки?

- О таких площадках я в Москве не знаю. Если с детьми возникают какие-то проблемы, их, как правило, решают в частном порядке у психологов. Но, по моему опыту, каких-то специальных запросов со стороны родителей детей-левшей не было. Однажды привели девочку специально, чтобы понять, как леворукость повлияет на нее, будут ли плюсы-минусы. Я увидела: если сильно на этом замыкаться, у девочки разовьется комплекс, что она не такая как все.

- То есть вы советуете родителям не зацикливаться на этой особенности ребенка, чтобы у него не развивалось комплексов?

- Да. Если это обнаружилось уже в школе, и у ребенка все стабильно, нормально, то не стоит заострять на этом внимание. Но если в школе из-за этого возникают проблемы, нужно идти к специалисту.

- Сколько сейчас леворуких людей в мире? Хотя бы примерно.

- С каждым годом их все больше именно потому, что перестали насильно переучивать. Конечно, правшей больше. Но среди детей до 15 лет – где-то 50 на 50.

- Значит, примерно половина детей - леворукие?

- Да, если брать от 0 до 15 лет, там приблизительно такие пропорции. У меня ощущение, что в детстве у ребенка происходит выбор: "Какой рукой мне интересно работать: двумя, одной, левой или правой".

Владимир, скрытый левша: О том, что я левша, случайно узнал довольно поздно - лет в 8-9 (есть тест, в котором соединяют руки в замок). Вообще раньше левшей как будто не было: тебя учили есть и рисовать правой рукой, но меня это не напрягало, в том возрасте я относился ко многому как к должному, просто так принято. Сложности начались, когда надо было писать в школе - эти каракули меня утомляли. Почерк у меня более или менее с возрастом наладился, но это вряд ли связано с "рукоориентированностью" О том, что я левша, случайно узнал довольно поздно - лет в 8-9 (есть тест, в котором соединяют руки в замок). Вообще раньше левшей как будто не было: тебя учили есть и рисовать правой рукой, но меня это не напрягало, в том возрасте я относился ко многому как к должному, просто так принято. Сложности начались, когда надо было писать в школе - эти каракули меня утомляли. Почерк у меня более или менее с возрастом наладился, но это вряд ли связано с "рукоориентированностью" А еще я чищу зубы левой рукой.

Фото: ИТАР-ТАСС

- То есть в самом раннем детстве он сам решает?

- Да, сам решает, что ему самому интересно или неинтересно. К тому же дети до 3 лет очень отзывчивы на любые инициативы со стороны родителей. Если родители хотят обучить ребенка чему-то, переучить, он идет на это с удовольствием. Я прихожу к выводу, что нужно обучать детей, хорошо владеть и правой, и левой рукой.

Знаменитые левши

Из-за того, что у левшей ведущим является правое полушарие мозга, отвечающее за образное мышление, эмоции и интуицию, среди них встречается немало творчески одаренных людей. Из-за того, что у левшей ведущим является правое полушарие мозга, отвечающее за образное мышление, эмоции и интуицию, среди них встречается немало творчески одаренных людей. Великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи писал левой рукой "зеркальным письмом". Считается, что таким образом, он зашифровывал свои мысли от посторонних. Однако, вероятнее всего, так ему было легче работать, ведь для левшей естественно писать справа налево. Кроме того, левши легко читают подобные тексты. Переученным левшой был Лев Толстой.Он мог одинаково хорошо писать обеими руками. Может быть, этим объясняется его знаменитая работоспособности: когда уставала правая рука, он перекладывал перо в левую и продолжал писать. Кстати, другой русский писатель Николай Лесков, автор "Левши" и сам был левшой. Левшой был и автор “Словаря живого великорусского языка” Владимир Даль. Слову "левша" у него дается такое определение: "У кого левая рука служит замест правой". Для обозначения левой руки Даль приводит следующие синонимы: люкша, пакила, пакуша, пакля, пакша, пальга, шуйца, шуя. Леворуким был и великий комик Чарли Чаплин. Левой он делал абсолютно все, даже держал смычок при игре на скрипке.



Григорий Медведев