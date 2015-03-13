Число детей-сирот в Москве сократилось на 20 процентов - Собянин

Число детей-сирот в Москве уменьшилось на 20%

Число детей-сирот в Москве уменьшилось на 20 процентов, сообщил Сергей Собянин во время посещения многодетной семьи Максима и Людмилы Княгининых.

"В Москве внедряется новая модель семейного устройства детей-сирот. В основе этой модели лежит простая идея: среди москвичей есть немало душевно щедрых и отзывчивых людей, готовых взять в свои семьи детей-сирот. Просто нужно помочь им научиться быть хорошими приемными родителями и решить материальные проблемы, связанные с увеличением семьи", - отметил мэр Москвы.

Семья Княгининых стала одним из первых участников пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и, или детей-инвалидов. В настоящее время они воспитывают 11 детей, из которых восемь - приемные. Семье предоставлена для проживания шестикомнатная квартира на улице Молодцова.

Сергей Собянин побывал в гостях у многодетной семьи Княгининых

Собянин подчеркнул, что к уменьшению числа детей-сирот привело увеличение пособий, обучение родителей и работа с трудными семьями. "Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое плохое - когда такие семьи распадаются", - отметил мэр.

Стоит отметить, что с 3 февраля прошлого года в столице реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот. Приемные семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. Через 10 лет участникам проекта предоставляется жилье по договору социального найма или в собственность.

Обязательным условием участия в пилотном проекте является успешное прохождение психологической диагностики, целью которой является определение готовности граждан к выполнению обязанностей приемных родителей.

"Эволюция Москвы": Как стать приемным родителем

Так, в 2014 году участниками проекта стали 20 приемных семей. В приемные семьи, ставшие участниками пилотного проекта, передано 102 ребенка-сироты, из которых 25 детей являются инвалидами, 58 детей – старше 10 лет и 19 детей – младше 10 лет.

Напомним, в прошлом году в столице запустили портал с видеоанкетами и фотографиями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. База данных получила название "УсыновиМосква".

На сайте можно не только ознакомиться с анкетами детей, но и получить различные консультации относительно возможностей усыновления и попечительства. Потенциальные приемные родители могут ознакомиться с комментариями психологов и юристов, а также задать вопросы экспертам.

Кроме того, социальные ролики в поддержку усыновления ребят, оставшихся без родителей, будут показывать в столичных кинотеатрах, аэропортах и торговых центрах.