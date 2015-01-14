Пропавшие в Антарктиде российские депутаты вышли на связь

Александр Сидякин. Фото: sidyak.in

Российские депутаты, пропавшие в Антарктиде, нашлись. С ними не удавалось связаться из-за того, что спутниковый телефон парламентариев разрядился, сообщает "Интерфакс".

Группа альпинистов, в составе которой находятся депутаты Госдумы Александр Сидякин и Олег Савченко, совершает восхождение на пик Винсона - самую высокую точку Антарктиды.

Связь с группой туристов поддерживается через гида. В настоящее время в районе, где находится группы, не наблюдается штормового ветра и каких-либо проблем с погодой.

Напомним, утром помощник Сидякина опубликовал в Twitter сообщение о том, что его начальник пропал в Антарктиде. По данным помощника, депутаты не вышли на связь. Ранее сообщалось, что они планируют подняться на пик Винсона.

Александр Сидякин – зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Известен как инициатор законопроекта о некоммерческих организациях – иностранных агентах и соавтор законопроекта об ужесточении наказаний за участие в несогласованных митингах.

Олег Савченко – член комитета Госдумы по промышленности.