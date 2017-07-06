Россияне стали больше тратить денег – опрос

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Граждане России стали больше делать покупок и тратить денег, сообщает газета "Известия". Эксперты считают, что поведение граждан кардинально изменилось из-за стабилизации российской экономики.

Согласно опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), большинство граждан перестало откладывать покупки из-за финансовых вопросов. Опрос НАФИ показал, что в этом году 46 процентов граждан тратят все деньги на текущие расходы. В 2015 году 47 процентов откладывали сбережения на дорогостоящие покупки.

Эксперты считают, что это стало возможным, благодаря выходу российской экономики из кризиса. Ранее минэкономразвития рассчитало рост ВВП, который ожидается на уровне двух процентов. Рост инфляции сократился с 12,9 процентов в 2015 году до 4 процентов в 2017 году.