Главу Щербинки подозревают в злоупотреблении полномочиями

Главу Щербинки подозревают в махинациях с муниципальной землей

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении главы города Щербинки в составе Новой Москвы, Олега Жишко. Его подозревают в злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, Жишко с мая по июнь 2012 года незаконно предоставил в аренду компании ООО "Фундаменталика" два земельных участка, принадлежащих городу. Земля площадью 8 тысяч квадратных метров была сдана на 49 лет.

После этого чиновник выдал фирме разрешения на строительство на этих участках хозблоков гостиничного комплекса и ввод их в эксплуатацию. Хозяйственные бытовки были признаны объектами капитального строительства, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В результате ООО "Фундаменталика" зарегистрировало бытовки в собственность, что в свою очередь делало возможным оформление прав на землю, находящуюся в муниципальной собственности.

22 июня между фирмой и городским округом были заключены договоры купли-продажи участков, согласно которым их цена составила чуть более двух миллионов рублей. При этом кадастровая стоимость земли оценивалась в 13 миллионов рублей. На основании этих договоров 28 июня ООО "Фундаменталика" зарегистрировало право собственности на земельные участки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.