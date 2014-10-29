Галлюциногенный гриб и противогаз: что думают болельщики о логотипе ЧМ-2018

Официальный логотип чемпионата мира по футболу 2018 года

В ночь со вторника на среду миру явили эмблему чемпионата мира по футболу 2018 года. Пользователи интернета встретили логотип ожидаемой порцией "фотожаб". M24.ru выбрал лучшие из них.

Дизайн логотипа ЧМ-2018 разработало португальское брендинговое агентство BrandiaCentral. Главной темой эмблемы они назвали космос. А использование красного, золотистого, черного и синего цветов объясняют "вековыми художественными техниками, характерными для знаменитых русских произведений искусства времен зарождения иконописи".

Впрочем, пользователи сети многовековых традиций русской иконописи там не увидели.

@AnatoByshovets

Так, @AnatoByshovets слегка модернизировал эмблему чемпионата мира, явно стараясь посильнее уязвить московский "Спартак".

@Yoghikitt

Но были и варианты помрачнее ласковой хрюшки. Например, вот этот шедевр.

Фото: Виктор Попов

Или слегка "армейский" вариант эмблемы, которая явно напомнит служившим о марш-бросках и команде "Газы"!

Вообще, ни один логотип чемпионатов мира по футболу не пользовался любовью с первого дня своего существования. Например, бразильскую символику раскритиковали за сходство с "фейспалмом".

@korobkoff_off

Да и не только бразильскую. Наш логотип тоже сравнивают с тем, сходство-то есть!

Досталось логотипу и от героев популярных фильмов. В частности, от Спайдермена.

Да и не только от него...

А это, что называется, "фотожаба" с национальным колоритом. Кстати, если сборная России на домашнем мундиале выступит провально, то эта картинка сразу станет самой актуальной из всех представленных в этой подборке.

@oldlentach

В принципе, эта "фотожаба" тоже будет пользоваться успехом в случае провальной игры россиян.

Слегка добавила перцу в обсуждение эмблемы популярная телеведущая Тина Канделаки. Она нашла в новом логотипе сходство с галлюциногенным мухомором.

На мой взгляд, не слишком похоже.

А вот сходство с обычной электробритвой бросается в глаза. Впрочем, это не самое обидное сравнение.

Закончим настоящим шедевром изобразительного искусства.

Впрочем, логотип российского чемпионата, пожалуй даже не лидер по "издевательствам". Эмблеме мундиаля-2006 пришлось пережить кое-что похуже.

Хотя бы такое...

А нам остается только ждать, пока чемпионат мира по футболу в России обретет свой слоган и официальный талисман. Авось и там многочисленные креативщики с просторов интернета найдут повод чуть-чуть повеселиться.

Напоследок напомним, как выглядели логотипы предыдущих мундиалей:

