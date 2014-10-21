Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет зимой

Фото: fifa.com

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет осенью-зимой 2022 года. Соответствующее заявление сделал президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер, сообщает "Р-Спорт".

Таким образом, мундиаль стартует в ноябре, а завершится в конце декабря, прямо перед Новым годом.

По словам Блаттера, в Катаре нельзя играть в футбол летом, это опасно для здоровья футболистов и зрителей на трибунах. Единственным решением стал перенос турнира на конец года.

Катар является одной из самых жарких стран мира. Летом температура воздуха нередко достигает +50. Специалисты предлагали спроектировать полностью крытые стадионы с кондиционерами для поддержания внутри необходимой температуры, но это не решило вопрос с болельщиками, которым пришлось бы добираться на стадионы по пятидесятиградусной жаре.

Отметим, что обычно чемпионаты мира по футболу проводятся в июне-июле.