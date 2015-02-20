В службе занятости зарегистрировано более 30 тысяч безработных москвичей

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Более 30 тысяч безработных москвичей зарегистрированы в службе занятости, сообщает пресс-служба департамента труда. Всего же в банке службы порядка 116 тысяч вакансий.

На 19 февраля в центры занятости населения обратились около 150 человек, в том числе за помощью в поиске работы поступило 32633 заявки.

Ранее M24.ru сообщало, что жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации.

"Мы будем открывать временный уход для детей от 1 года до 5 лет в центрах помощи семье и детям. Это временная мера для тех родителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, у одинокой мамы временная работа, она идет на курсы переподготовки или на собеседование. Она может оставить ребенка на несколько часов в центре, это бесплатно. Сейчас такие центры есть в каждом районе Москвы", – пояснила замглавы департамента социальной защиты Татьяна Барсукова.

По ее словам, департамент намерен договориться с городской службой занятости о взаимодействии в поддержке таких родителей.

"Ходатайство или информационное письмо от социальной защиты служит сигналом к тому, чтобы к этому родителю отнеслись более внимательно. В первую очередь предложили и курсы переподготовки и варианты трудоустройства", – добавила Барсукова.

Ранее в департаменте соцзащиты сообщали, что потерявшие работу москвичи смогу рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – одежду.