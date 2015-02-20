Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Социальная сфера

20 февраля, 14:18

В службе занятости зарегистрировано более 30 тысяч безработных москвичей

центры занятости работа социальная сфера безработные

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Более 30 тысяч безработных москвичей зарегистрированы в службе занятости, сообщает пресс-служба департамента труда. Всего же в банке службы порядка 116 тысяч вакансий.

На 19 февраля в центры занятости населения обратились около 150 человек, в том числе за помощью в поиске работы поступило 32633 заявки.

Ранее M24.ru сообщало, что жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации.

"Мы будем открывать временный уход для детей от 1 года до 5 лет в центрах помощи семье и детям. Это временная мера для тех родителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, у одинокой мамы временная работа, она идет на курсы переподготовки или на собеседование. Она может оставить ребенка на несколько часов в центре, это бесплатно. Сейчас такие центры есть в каждом районе Москвы", – пояснила замглавы департамента социальной защиты Татьяна Барсукова.

Ссылки по теме

По ее словам, департамент намерен договориться с городской службой занятости о взаимодействии в поддержке таких родителей.

"Ходатайство или информационное письмо от социальной защиты служит сигналом к тому, чтобы к этому родителю отнеслись более внимательно. В первую очередь предложили и курсы переподготовки и варианты трудоустройства", – добавила Барсукова.

Ранее в департаменте соцзащиты сообщали, что потерявшие работу москвичи смогу рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – одежду.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать