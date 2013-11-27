Несколько площадок в центре Москвы предлагают выделить для фейерверков

Фото: M24.ru

В центре Москвы могут создать еще несколько площадок для запуска фейерверков, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

"Единственной площадкой для запуска бытовой пиротехники по-прежнему является Болотная площадь, хотя МЧС рассматривает еще несколько предложений управ районов ЦАО", - говорится в сообщении.

Напомним, что запрет на запуск фейерверков в других местах ЦАО, кроме Болотной площади, связан с плотной застройкой в округе.

Префект ЦАО Виктор Фуер поручил в кратчайшие сроки провести проверку всех чердаков и подвалов, удалить весь пожароопасный хлам, оборудовать сигнальной системой все мусоропроводы, а также проработать вопрос установки на сигнализацию в школах и детских садах электронных спецблоков, передающих сообщение о пожаре на пульт дежурной службы МЧС.

В сообщении отмечается, что запрещено применение бытовой пиротехники в помещениях, зданиях и сооружениях, на крышах, балконах, лоджиях, на сценических площадках, спортивных сооружениях, на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.