В ЦАО отметят день рождения Сада имени Баумана

Фото: ИТАР-ТАСС

В центральном округе Москвы 28 сентября в 14.00 начнут отмечать день рождения Сада имени Баумана. Вход на территорию совершенно бесплатный.

Гостей, пришедших полюбоваться на обновленный и благоустроенный Сад, ожидают веселые конкурсы, викторины, а также клоуны, фокусники и множество подарков, сообщается на сайте префектуры ЦАО.

В этот праздничный день организаторы мероприятия предложат посетителям различные тематические мастер-классы. Например, модниц научат плести косички, фенечки из атласных лент, изготавливать украшения из бусин и пуговиц и разрисовывать красками льняные сумки, любители поделок из бумаги смогут освоить оригами, для поющих будет работать караоке.

Кроме того, в программе – концерт, выступление художественных коллективов и барабанщиц.