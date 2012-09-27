Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября 2012, 20:28

Город

В ЦАО отметят день рождения Сада имени Баумана

Фото: ИТАР-ТАСС

В центральном округе Москвы 28 сентября в 14.00 начнут отмечать день рождения Сада имени Баумана. Вход на территорию совершенно бесплатный.

Гостей, пришедших полюбоваться на обновленный и благоустроенный Сад, ожидают веселые конкурсы, викторины, а также клоуны, фокусники и множество подарков, сообщается на сайте префектуры ЦАО.

В этот праздничный день организаторы мероприятия предложат посетителям различные тематические мастер-классы. Например, модниц научат плести косички, фенечки из атласных лент, изготавливать украшения из бусин и пуговиц и разрисовывать красками льняные сумки, любители поделок из бумаги смогут освоить оригами, для поющих будет работать караоке.

Кроме того, в программе – концерт, выступление художественных коллективов и барабанщиц.

Ссылки по теме


цао Сад имени Баумана мероприятия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика