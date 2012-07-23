Реконструкция Бульварного кольца завершится к октябрю

ИТАР-ТАСС

Реконструкция Бульварного кольца полностью завершится к октябрю. Об этом написал префект Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков в своем блоге в «Живом журнале».

В настоящее время ведутся работы на Тверском, Сретенском и Покровском бульварах.

В рамках реконструкции будет заменен зеленый покров газонов, проведена санитарная обрезка деревьев, посажены кустарники, установлены детские игровые комплексы, лавочки и урны.

Кроме того, будет полностью проведена реставрация покрытия дорожек и чугунных ограждений.

«О каких-то кардинальных изменениях Бульварного кольца речи не идет. Бульварное кольцо – это памятник садово-паркового искусства», - подчеркнул Байдаков.

Существенное добавление, которое будет сделано в ходе работ – система автоматического полива, отметил префект. Также будет заменена система освещения.

Основная часть работ завершится ко Дню города, а полностью реконструкция закончится к октябрю, добавил Байдаков.