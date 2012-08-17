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17 августа 2012, 18:21

Повторные слушания пройдут по проекту Комсомольского проспекта

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ИТАР-ТАСС

На первых слушаниях по реконструкции Комсомольского проспекта окончательное решение принято не было, так как жителям не предоставили полную информацию о проекте. Дата повторных публичных слушаний будет назначена на следующей неделе.

"Помимо представителей префектуры и управы района, на них будут присутствовать представители НИИ Генплана, которые разрабатывают проект", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы префектуры ЦАО.

На следующих слушаниях сотрудники НИиПИ Генплана должны будут представить исчерпывающую информацию о планируемой реконструкции Комсомольского проспекта, отметил он.

Ранее жители района Хамовники выражали свое недовольство проектом реконструкции Комсомольского проспекта. Они считают, что магистраль будет расширена за счет "зеленой" полосы, будут уничтожены липы, каштаны и клены.

Активисты считают, что транспортную проблему реконструкция все равно не решит, так как Комсомольский проспект с одной стороны переходит в Лужнецкую набережную, а с другой - в эстакаду над метро "Парк культуры".

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